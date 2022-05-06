Розничные сети АЗС откорректировали цены на бензин и дизельное топливо.
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 38,21 грн/л, дизтопливо - 42,98 грн/л.
В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 1,64 - 1,72 коп./л, до 37,69 - 39,57 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л, до 42,63 грн/л.
На Shell бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали до 37,69 - 39,57 грн/л. ДП - до 42,63 грн/л.
Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" подняла цену на бензин марки "А-95+" до 39,54 грн / л, а ДТ - до 44,74 грн / л.
Также откорректировали цены такие сети как AMIC, UPG и другие.
Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.