Средняя цена на бензин "А-95" в Украине составляет 38,21 грн/л, ДТ - 42,98 грн/л.

Розничные сети АЗС откорректировали цены на бензин и дизельное топливо.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 38,21 грн/л, дизтопливо - 42,98 грн/л.

В частности, на WOG и ОККО бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали на 1,64 - 1,72 коп./л, до 37,69 - 39,57 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,97 грн/л, до 42,63 грн/л.

На Shell бензины марок "А-95" и "А-95+" подорожали до 37,69 - 39,57 грн/л. ДП - до 42,63 грн/л.

Сеть АЗС "БРСМ-Нафта" подняла цену на бензин марки "А-95+" до 39,54 грн / л, а ДТ - до 44,74 грн / л.

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, UPG и другие.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля возник дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что дефицит нефтепродуктов будет, пока идет война и жесткое ценовое регулирование.

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