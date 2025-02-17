Государственная компания "Нафтогаз" переплатит $350-400 млн из-за позднего импорта природного газа.

Об этом говорится в обзорном материале издания delo.ua.

В нем отмечается, что сейчас запасы газа в Украине находятся на историческом минимуме и поэтому придется импортировать газ.

Видео дня

"Одним из центральных тезисов критиков руководства "Нафтогаза" в августе 2024 года был вопрос нерационального использования средств: если НАК начнет импортировать дополнительные объемы газа зимой это обойдется значительно дороже, чем если бы эти объемы заблаговременно закупили в сезон закачки", - пояснили в статье.

Отмечается, что в начале лета цена газа на европейском хабе TTF колебалась в пределах $350-360 за тысячу кубических метров, при том, что средний курс доллара в то время составлял 40,4 грн.

Тогда как по состоянию на 13 февраля газ на TTF стоит $539 за тысячу кубических метров, а за доллар дают 41,8 грн (по курсу НБУ).

"Переплата на закупках 1 млрд куб. м голубого топлива может составить $350-400 млн, которые можно было бы инвестировать в увеличение собственной добычи, или же просто заплатить государству в виде дивидендов", - подчеркнули в статье.

Ранее Временная следственная комиссия Верховной Рады по энергетике инициировала аудит "Нафтогаза" из-за дефицита газа.