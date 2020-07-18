ЕС раскритиковал санкции США против Северного потока-2

26 июня 2020 года члены Палаты представителей Конгресса США подали на рассмотрение Палатыинициированный обеими партиями законопроект, аналогичный проекту закона «Об уточнениях к Закону «О защите европейской энергетической безопасности».

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель раскритиковал санкции Вашингтона, направленные на противодействие строительству газопровода «Северный поток-2».

Об этом сообщает DW.

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Боррель утверждает, что санкции, которые США грозятся ввести, бьют по компаниям, ведущих «легитимный бизнес».

Представитель ЕС выразил глубокую обеспокоенность участившимися случаями применения санкций против европейских компаний и их интересов.

«Европейская политика должна определяться в Европе, а не третьими странами», – подчеркнул Боррель.

Как сообщал УНИАН, 26 июня 2020 года члены Палаты представителей Конгресса США подали на рассмотрение Палаты инициированный обеими партиями законопроект, аналогичный проекту закона «Об уточнениях к Закону «О защите европейской энергетической безопасности».

Планировалось, что документ сделает невозможным завершение строительства газопровода «Северный поток-2».

25 июня 2020 года Госсекретарь США Майк Помпео призвал страны Европы более серьезно относиться к своей безопасности, в частности, угроз со стороны Китая и России.

15 июля 2020 года государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявил о том, что государственный департамент готовится ввести санкции против компаний - инвесторов российского энергетического проекта «Северный поток-2».

По его словам Госдепартамент США представит руководство относительно применения к газопроводу «Северный поток-2» и второй линии «Турецкого потока» ограничительных мер в соответствии с законом «Противодействие противникам Америки через санкции» (CAATSA).

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