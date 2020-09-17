Эти санкции должны повысить цену за действия России, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Европейский Суд справедливости, высшая звено судебной системы ЕС, отклонил апелляционный иск российской "Роснефти", которая оспаривала правомерность введения санкций Евросоюза против нее в 2014 году в связи с ситуацией в Украине.

Читайте такжеРоссийской госкомпании не хватает нефти для зарубежных покупателей из-за пакта ОПЕК+

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение суда.

"ЕС ввел санкции против России в ответ на вмешательство российских военных в Украину в 2014 году. Российские банки и компании обратились с судебным иском против ЕС еще в 2014 году", - говорится в сообщении.

Решение суда ЕС по " Роснефти"

Отмечается, что 13 сентября 2018 года Суд ЕС в Люксембурге оставил в силе санкции, введенные Советом ЕС против ряда российских банков и нефтегазовых компаний, среди которых "Роснефть", в связи с агрессией России против Украины.

Соответствующие компании подали апелляцию на решение общих суда и сегодняшним постановлением суд полностью отклонил апелляцию компании.

"Суд справедливости оставил в силе решение Общего суда об отказе в удовлетворении иска против ограничительных мер, введенных в отношении российских нефтяных компаний, которые входят в группу "Роснефть", в контексте украинского кризиса", - сказано в сообщении суда.

Санкции Евросоюза против "Роснефти"

Общий суд своим решением установил, что Совет ЕС достаточно обосновал свои решения относительно санкций, целью которых было повысить цену за действия России, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Санкции ЕС установили ограничения на определенные финансовые операции и экспорт некоторых важных товаров и технологий, ограничили доступ ряда российских субъектов к рынку капитала и запретили оказание услуг, необходимых для определенных видов деятельности, связанных с нефтью.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН