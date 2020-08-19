Кабмин вновь изменил механизм спецобязательств на рынке электроэнергии

Изменения в постановление были подготовлены после соответствующего обращения госкомпании "Энергоатом".

Кабинет министров Украины вновь внес изменения в постановление о специальных обязательствах (ПСО) на рынке электроэнергии.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.

Подробности изменений

Как сообщил заместитель министра энергетики Юрий Бойко, эти изменения в постановление были подготовлены после соответствующего обращения госкомпании "Энергоатом" и необходимы для более корректного учета показателя себестоимости.

"Изменения касаются одного слова девятого пункта. С целью более корректного учета показателя себестоимости предлагается в формуле определения цены покрытия себестоимости использовать не полную, а производственную себестоимость. Таким образом мы сможем исключить те виды деятельности "Энергоатома", которые не касаются функционирования ПСО", - сказал Бойко.

Что этому предшествовало

5 августа Кабинет министров Украины внес изменения в положение о специальных обязательствах на рынке электроэнергии, обязав госкомпанию "Энергоатом" продавать около 50% своей электроэнергии, а госкомпанию "Укргидроэнерго" продавать 30% своей электроэнергии для нужд населения по цене 1 копейка за киловатт-час.

Ранее "Энергоатом" был обязан продавать для нужд населения 80% своей электроэнергии, а "Укргидроэнерго" - 35%. Оставшуюся электроэнергию госкомпании могут продавать на рынке двусторонних договоров и других сегментах рынка.

В то же время, в окончательном варианте документа, который был опубликован 12 августа, появился пункт, которого не было в документе, утвержденном Кабмином и согласованном заинтересованными центральными органами. Этот пункт содержит формулу, администрирующую для "Энергоатома" ценообразование объема электроэнергии, которую компания может продавать на рынке двусторонних договоров.

В "Энергоатоме" заявили, что внедрение этого положения не имеет ничего общего с функционированием свободного рынка, а сама формула является откровенно дискриминационной относительно госкомпании.

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Автор: Игорь Орел