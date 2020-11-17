Дело закрыто в связи с отказом заявителя от апелляционной жалобы.

Апелляционная палата Вищиго антикоррупционного суда закрыла производство по возобновлению дела "Роттердам +".

Об этом сообщил руководитель пресс-службы Апелляционной палаты ВАКС Вадим Клищенко.

"Апелляционная палата закрыла апелляционное производство в связи с отказом от апелляционной жалобы заявителя на постановление следственной судьи от 24 сентября об отказе в удовлетворении жалобы адвоката на решение прокурора о закрытии уголовного производства", - сказал он.

По словам Клищенко, соответствующее заявление об отказе от апелляции адвокат заявителя подал 16 ноября.

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Что такое "Роттердам+"

Как сообщает Wikipedia, "Роттердам" или "Роттердам плюс" - это методика определения стоимости угля, как топлива для тепловых электростанций при расчете прогнозной оптовой цены электроэнергии в Украине.

Дело "Роттердам+": что было до этого

8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы "Роттердам +", в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии был нанесен ущерб на сумму 18,87 млрд грн.

По данным НАБУ, среди подозреваемых - бывший председатель Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ) Дмитрий Вовк и экс-заместитель начальника управления энергорынка НКРЕКУ Владимир Бутовский.

Действия всех шестерых квалифицированы по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением), а представителям частных компаний инкриминируют пособничество.

Вовк объявлен в международный розыск.

В ноябре 2019 года ВАКС заочно арестовал Вовка и Бутовского, который также скрывается от следствия.

27 августа 2020 года Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла производство по делу "Роттердам +" в части, касающейся подозреваемых из-за не установления достаточных доказательств для установления их вины.

24 сентября Высший антикоррупционный суд отказался возобновлять дело. Следственная судья Екатерина Широкая заявила, что суд не видит оснований "для проведения других следственных розыскных действий или оснований считать, что у органа досудебного расследования не было возможности собрать достаточно доказательств".

Она также отметила, что "правомерным выглядит вывод о том, что не установлено достаточно доказательств для доказательства виновности лиц в суде и исчерпаны возможности для их получения, что свидетельствует об обоснованности постановления от 27 августа о закрытии уголовного производства".

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Автор: Антонина Доломанжи