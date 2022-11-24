Российские террористы никогда не достигнут своих целей, обстреливая гражданскую энергетическую инфраструктуру, они не запугают украинцев и не заставят отказаться от наших принципов.

Об этом заявил глава ДТЭК Максим Тимченко, его слова цитирует пресс-служба компании.

"Российские террористы никогда не достигнут своих целей — они не запугают нас и не заставят отказаться от своих принципов. Атаки на энергетическую инфраструктуру — это военное преступление, за которое все виновные понесут ответственность. Все, в том числе так называемые российские "энергетики", помогающие варварам определять цели атак. Украина выстояла, выстоит и победит. И никакие террористические атаки по гражданской инфраструктуре этого не изменят. Мы будем со светом, а вы навсегда останетесь во тьме", — заявил генеральный директор компании.

Видео дня

ДТЭК возобновил работу своих электростанций и электросетей. Восстановлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры — больниц, водоканалов — во всех регионах, где работают специалисты компании. Идет постепенное подключение бытовых потребителей.

В ближайшие часы ситуация в энергосистеме будет стабилизирована.

"Не имея шансов против украинской армии на фронте, варвары решили терроризировать гражданское население. Украинская энергосистема устояла. Российские террористы, мечтавшие лишить нас света, ничего не достигли. И никогда этого не достигнут. Энергетики выстояли в сложном бою с подлым и беспринципным врагом", — заявили в ДТЭК Ахметова.