Решение долговых проблем на энергорынке ускорит строительство новых электростанций в Украине, заявила Ольга Савченко, партнер юридической компании "Альтело".

Она отметила, что долг ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями из ВИЭ на конец 2024 года составлял около 27,6 млрд грн, долг "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" - 22 млрд грн.

"За 2024 год создавались многочисленные рабочие группы на базе различных государственных органов, однако из заметных шагов для преодоления долгового кризиса реализовано только утверждение экономически обоснованного тарифа на передачу для "Укрэнерго", а остальные инициативы до сих пор не доведены до конца", - сказала Савченко.

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"2025 год должен стать годом реализации планов и есть надежда, что планы из стратегических документов совпадут и помогут развитию сектора ВИЭ в реальности", - добавила она.

По ее словам, сектор ВИЭ подтвердил, что может развиваться в условиях рынка без "зеленого" тарифа. В то же время, негативно на развитие новых проектов ВИЭ влияют и проблемы с привлечением долгового финансирования проектов ВИЭ.

Как сообщалось, в Украинской ветроэнергетической ассоциации заявляют, что предприятия зеленой энергетики фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.