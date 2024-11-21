Действующие прайс-кэпы (предельные цены на электроэнергию) ограничивают возможности для импорта и восстановления энергосистемы Украины. Об этом в комментарии для ExPro Electricity заявил Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики, бизнесмен и инвестор в ВИЭ.

По его мнению, прайс-кэпы не позволяют эффективно маневрировать на рынке, особенно когда возникает потребность в импортной электроэнергии для покрытия дефицита. Тынный отметил, что такие ограничения также сужают возможности для развития внутреннего рынка электроэнергии, в частности, для внедрения технологий накопления энергии.

"Прайс-кэпы в нынешнем виде не позволяют развивать внутренний рынок "суточного переноса". Речь идет о батарейках. Сейчас функцию "суточного переноса" осуществляют только гидроаккумулирующие электростанции. Если бы прайс-кэпы были выше, мы могли бы импортировать оборудование для газовой генерации, системы накопления энергии, развивать рынок", - пояснил бизнесмен.

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Игорь Тынный подчеркнул, что сейчас рынок электроэнергии в Украине сталкивается с двумя наиболее критическими проблемами: долгами и прайс-кэпами. Он считает, что усиленное государственное регулирование, особенно в условиях кризисов, не должно быть общим правилом, а лишь иметь технический характер на случай экстренных ситуаций.

"Практика усиленного государственного регулирования в целом является ошибочной для любого рынка. Сейчас на энергетическом рынке в Украине нет никаких стимулов для строительства малой генерации", - отметил Тынный.

По словам эксперта, ключевой потребностью для Украины является обеспечение стабильного импорта электроэнергии через рыночные механизмы, а не аварийную помощь. Тынный отметил важность расширения рыночных инструментов и увеличения доли рыночных операций для эффективного функционирования энергосистемы.

"Увеличение доли рыночных операций является ключевым для развития энергетики. Импорт должен осуществляться коммерчески, а не через аварийные поставки", - подытожил он.

По мнению эксперта, сейчас государственное регулирование должно сосредоточиться на развитии новой маневровой генерации, поддержке рынка и свободной межгосударственной торговли электрической энергией.

Ранее президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко отметила необходимость решения системных вопросов на украинском энергетическом рынке, в частности проблем с долгами и прайс-кэпами.