Власть НАК "Нафтогаза" на рынках природного газа еще больше укрепилась с начала войны и после получения в управление 26-и областных и городских операторов газораспределительных систем. В случае передачи акций "Укрнефтебурения" в управление "Укрнафте" его монополистское положение только укрепится.

Компания JKX Ukraine B.V. направила главе Антимонопольного комитета Украины Ольге Пищанской письмо, в котором предупредила, что передача акций "Укрнефтебурения" в управление "Укрнафтой" приведёт к монополизации общегосударственного рынка реализации природного газа.

Нидерландский акционер JKX Ukraine B.V. владеет частью в размере 10 % в установном капитале ПАО "Укрнафтобурение", в отношении которой постановлением киевского Печерского районного суда 4 мая был наложен арест на корпоративные права в размере 99,9882%. Арест затронул и десятипроцентную долю JKX Ukraine B.V. Также решением суда корпоративные права "Укрнафтобурения" были переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Считаем, что получение ПАО "Укрнафта" в управление активов ПАО "ДК "Укрнефтебурение" в размере 99,9882%, в том числе доли JKX Ukraine B.V. в уставном капитале ПАО "ДК "Укрнефтебурение" в размере 10 %, подпадает под определение концентрации субъектов хозяйствования, определенных Законом Украины "О защите экономической конкуренции", при этом такая концентрация должна быть запрещена Антимонопольным комитетом Украины как приводящая к монополизации рынков природного газа", - отмечается в тексте письма.

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Также JKX Ukraine B.V. делают акцент на том, что согласно закону "О защите экономической конкуренции" непосредственное или опосредованное приобретение, приобретение в собственность в управление частей (акций, паёв), которое обеспечивает достижение или превышение 25% или 50% голосов в высшем органе управления соответствующего субъекта хозяйствования признается концентрацией субъектов хозяйствования.

Кроме того, отмечают в JKX Ukraine B.V., распоряжением Кабмина от 23 мая 2023 г. N2 454-р АРМА должна обеспечить передачу ПАО "Укрнафта" активов ПАО "ДК "Укрнефтебурение":

"То есть ПАО "Укрнафта" должно получить от АРМА в управление корпоративные права ПАО "ДК "Укрнефтебурение", а именно доли акций, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления ЧАО "ДК "Укрнефтебурение". <...> Таким образом, получение ПАО "Укрнафта" в управление активов ПАО "ДК "Укрнефтебурение" приведет к возникновению у ПАО "Укрнафта" возможности оказывать решающее влияние на хозяйственную деятельность ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" и, соответственно, к появлению отношений контроля между указанными хозяйствующими субъектами"

Компания также обратила внимание Пищанской на то, что по результатам 2022 года совокупная стоимость активов "Укрнефтебурения" составила 21,09 млрд грн, а совокупный объем реализации товаров (работ, услуг) – 9,712 млрд грн, тогда как доход "Укрнафты" за тот же период составил 40,8 млн грн. Такая диспропорция может превышать пороговые показатели, определенные частью первой статьи 24 Закона Украины "О защите экономической конкуренции" и требует предварительного получения разрешения Антимонопольного комитета Украины.

Таким образом, согласно закону, данная концентрация не может быть разрешена, а её участники обязаны удерживаться от действий, которые могут привести к ограничению конкуренции и невозможности восстановления исходного состояния, отмечают в JKX Ukraine B.V.:

"Учитывая изложенное, получение ПАО "Укрнафта" в управление активов ЧАО "ДК "Укрнефтебурение", в том числе доли JKX Ukraine B.V. в уставном капитале ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" в размере 10%, без предварительного получения разрешения АМКУ приведет к совершению ПАО "Укрнафта" нарушения законодательства о защите экономической конкуренции"

Компания также отмечает, что вооруженная агрессия РФ против Украины , начавшаяся в феврале 2022 года, привела к существенному сокращению объемов потребления природного газа как промышленными потребителями (в результате разрушения мощностей промышленных предприятий и остановки производств из-за обстрелов или боевых действий), так и населением (вынужденная миграция населения в размере около 8 млн по данным ООН). В результате данных обстоятельств общий объем рынка природного газа сократился более чем на 20% по сравнению с 2021 годом и составил около 21 млрд м3.

В то же время существенное сужение объема рынка на фоне незначительного падения объемов добычи природного газа "Нафтогаза" обусловили увеличение его рыночной доли на общегосударственном рынке первичной реализации природного газа - в 2022 НАК обеспечивал 64% потребителей за счет объемов добычи "Укргаздобычи" и ПАО "Укрнафта". При этом доля ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" составила около 2% от общего объема общегосударственного рынка первичной реализации природного газа.

Более того, рыночная власть "Нафтогаза" на рынках природного газа еще больше укрепилась в результате получения в управление арестованных частных корпоративных прав на 26 областных и городских операторов газораспределительных систем (сейчас это ООО "Газсети", подконтрольное "Нафтогазу"), а также из-за получения "Нафтогазом" права поставлять газ почти всем бытовым потребителям Украины (около 12 млн домохозяйств).

"Таким образом, в последние годы наблюдаются угрожающие тенденции по усилению степени концентрации общегосударственного рынка первичной реализации природного газа с доминированием на нем "Нафтогаза". При этом существующая на сегодняшний день структура общегосударственного рынка первичной реализации природного газа создает предпосылки для совершения "Нафтогазом" нарушений законодательства о защите экономической конкуренции на рынках природного газа", - подчеркивается в письме.

Более того, в случае получения "Укрнафтой" в управление активов "Укрнефтебурения", доля "Нафтогаза" на общегосударственном рынке первичной реализации природного газа увеличится, а в перспективе - значительно возрастет, учитывая значительный объем разведанных запасов природного газа Сахалинского месторождения, предупреждает JKX Ukraine B.V.:

"Учитывая, что "Нафтогаз" является вертикально-интегрированной компанией, осуществляющей деятельность на всех этапах дистрибуции природного газа от его добычи до поставки конечным потребителям, наличие в "Нафтогазе" доступа к значительному объему ресурса природного газа может предоставлять ему дополнительные конкурентные преимущества на рынке природного газа. раза и приводить к существенному ограничению конкуренции"

Учитывая эти факторы, JKX Ukraine B.V. с целью недопущения монополизации общегосударственного рынка призвала Антимонопольный комитет Украины приступить к рассмотрению дела о концентрации в связи с наличием оснований для её запрета, а также учесть это при рассмотрении дела о предоставлении разрешения на концентрацию посредством передачи в управление ПАО "Укрнафта" активов ЧАО "ДК "Укрнефтебурение", в том числе доли JKX Ukraine B.V.

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