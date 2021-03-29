Июньские фьючерсы на сорт Brent за несколько часов упали почти на 2%.

Сразу после сообщений о том, что контейнеровоз Ever Given удалось снять с мели в Суэцком канале, нефть начала резко дешеветь.

Об этом свидетельствуют данные Investing.

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Июньские фьючерсы на сорт Brent за несколько часов упали почти на 2 процента — с 64,7 до 63,12 доллара по состоянию на 10:10 по Киеву.

Сорт WTI падал с 61 до 59,6 доллара.

По состоянию на 15.43 цена поднялась до отметки 64,74.

Авария в Суэцком канале: что известно

24 марта 2021 года стало известно о том, что судно Ever Given полностью заблокировало движение по Суэцкому каналу, который соединяет Средиземное и Красное моря.

По состоянию на 25 марта 2021 года восемь буксиров не смогли сдвинуть заблокировавшее Суэцкий канал судно.

Судно 400 метров длиной, 60 метров - в ширину и рассчитано на 200 тысяч тонн груза.

Предварительной причиной инцидента называли порыв ветра, который вызвал отклонение контейнеровоза с курса. Однако позже глава администрации канала Усама Рабиа заявил, что погода не была основной причиной, по которой корабль сел на мель. Он подчеркнул, что к случившемуся может быть причастна техническая неисправность.

26 марта 2021 года появилась информация о том, что для того, чтобы снять с мели 400-метровый контейнеровоз, может понадобиться несколько недель так как судно придется разгрузить.

Протяженность Суэцкого канала составляет 193 км (120 миль). Он был открыт в 1869 году и является одним из самых загруженных водных путей в мире. Около 12% мировой торговли, в том числе почти 10% нефти и 8% сжиженного природного газа, проходит через канал.

Из-за инцидента у входов в Суэцкий канал скопилось более 300 судов, ожидающих освобождения артерии, являющейся главным морским путем между Азией и Европой. По данным Bloomberg, их грузы оцениваются более чем в $10 млрд. Часть кораблей выдвинулась в обход Африки.

29 марта 2021 года президент Египта заявил, что Суэцкий канал полностью разблокирован.

Цены на нефть в 2021 году

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.

По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).

По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.

4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.

По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.

17 февраля 2021 года цена барреля нефти марки Brent достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).

22 февраля 2021 года нефть пробила отметку в $62 доллара.

В конце февраля стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель.

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Автор: Елена Коваленко