Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $63.

Стоимость майского фьючерса на нефть марки Brent опустилась ниже $63 за баррель на лондонской бирже ICE.

Об этом сообщает Investing.

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В последний раз он торговался на этом уровне 22 февраля.

По данным на 4:42 Brent стоил $62,88 (-1,3%). WTI торговался на уровне $59,81 (-1,4%).

Цены на нефть в 2021 году

Нефть West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 34 цента (+0,6%) и установилась на уровне 53,55 доллара за баррель, 12 января цены на WTI выросли 2%.

Фьючерсы Brent выросли на 1,7%, а 13 января прибавили еще 36 центов (0,6%) в цене.

Последний раз такие цены наблюдались до первой вспышки заболеваемости в Китае.

По состоянию на 13 января 2021 года мировые цены на нефть достигли докарантинного уровня.

Стоимость барреля мартовской нефти Brent 21 января к 8:22 по Киеву составила $56,02 (-0,11%).

По состоянию на 2 февраля 2021 года после новогодних колебаний нефть начала расти в цене.

4 февраля 2021 года цены на нефть поднялись до годового максимума.

По состоянию на 8 февраля 2021 года впервые за год цена на нефть превысила $60.

17 февраля 2021 года цена барреля нефти марки Brent достигла $64,06 (+1,12% к цене на момент закрытия вечерней сессии).

22 февраля 2021 года нефть пробила отметку в $62 доллара.

В конце февраля стоимость европейских сортов нефти обновила максимумы с начала 2020 года: котировки североморской Brent превысили $67 за баррель, российской Urals достигли $66 за баррель.

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Автор: Елена Коваленко