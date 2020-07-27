И.о. министра энергетики Буславец замахнулась на строительство в Украине водородного завода

Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики

Министерство энергетики планирует рассмотреть возможность строительства в Украине завода по производству водорода.

Об этом сообщила на пресс-конференции исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.

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«Я, например, сегодня думаю, что мы будем рассматривать вопрос строительства завода по производству водорода, который на сегодня является трендом и может быть очень хорошим проектом, чтобы экспортировать в Европу. Этот вопрос сегодня также прорабатывается в министерстве», - сказала Буславец.

Почему именно водород

Водородная стратегия составляет неотъемлемую часть Европейского зеленого соглашения. Эта масштабная инициатива призвана превратить Европу в первый климатически нейтральный континент до 2050 года. Для ее воплощения ЕС планирует сокращать количество углеродных выбросов на 100 млн тонн ежегодно и в конце отказаться от ископаемых источников топлива.

Еврокомиссия отдельно выделяет Украину как приоритетного партнера в развитии водородной энергетики, учитывая ее природные ресурсы, взаимосвязанность инфраструктуры и технологическое развитие.

Общий объем инвестиций в восстанавливаемый водород в Европе к 2050 году может составить от 180 до 470 млрд евро. По подсчетам аналитиков, водород может удовлетворять до 24% мировой потребности в энергоресурсах к 2050 году, а объем денежного обращения на глобальном рынке водородной энергетики составит в перспективе до 630 млрд евро.

Хронология событий

В середине апреля 2020 года Кабинет министров назначил Ольгу Буславец на должность первого заместителя министра энергетики и защиты окружающей среды - с тех пор она исполняет обязанности главы министерства.

В апреле 2020 года АМКУ сообщил, что рассматривает возможность предоставления "Нафтогазу" контроля над рядом государственных ТЭЦ, находящихся под управлением ФГИ. Речь шла о контроле над ГП "Северодонецкой ТЭЦ", акционерными обществами "Одесская ТЭЦ", "Криворожская теплоцентраль", "Херсонская ТЭЦ", "Николаевская ТЭЦ" и "Днепровская ТЭЦ".

ФГИ отмечал, что рассматривается несколько вариантов решения дальнейшей судьбы госТЭЦ: приватизация, передача в концессию, местным общинам или "Нафтогазу".

В июне СМИ сообщили, что Буславец не оправдала надежды и доверие президента Владимира Зеленского. Ее подозревают в принятии ряда незаконных решений в пользу предприятий Ахметова и Фирташа в энергетической сфере.

В середине июня НАК "Нафтогаз Украины" предложил ФГИ передать ему в собственность и управление шесть государственных теплоэлектроцентралей.

12 июня 2020 года Буславец скандальным образом решила отключить три атомных энергоблока и снизить мощность еще на пяти блоках государственного предприятия "Энергоатом", которая производит самую дешевую электроэнергию в стране. Это дало возможность другим видам генерации, а именно угольной и солнечной, сохранить свои доходы.

9 июля 2020 года в "Центрэнерго" заявили о давлении со стороны Буславец. Как отметили в компании, она заставляет закупать уголь на шахтах, которые входят в холдинг ДТЭК Рината Ахметова.

24 июля 2020 года Министерство энергетики Украины сделало заявление относительно того, что будет рассматриваться вопрос передачи в НАК "Нафтогаз Украины" теплоэлектроцентралей, которые находятся в управлении Фонда государственного имущества (ФГИ).

В тот же день, 24 июля 2020 года Министерство энергетики Украины начало работу по изучению перспективности работы государственных угольных шахт.

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