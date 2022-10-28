Инициатива "Укрэнерго" по повышению тарифов на передачу электроэнергии безосновательна, ведь в своих расчетах компания ссылается на непринятые решения. Между тем, сейчас компания имеет все возможности удержать тариф на передачу на нынешнем уровне: для этого необходимо пересмотреть расходы.

Об этом говорится в открытом письме ОП "Укрметаллургпром" к председателю НКРЕКУ Константина Ущаповского и главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Металлурги подчеркивают: согласно пояснениям, главной причиной роста тарифа является ожидание роста стоимости электроэнергии вследствие поднятия предельных цен РДН. При этом данное решение даже не принято. Соответственно, его нельзя учитывать в калькуляции тарифа.

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"Учитывая отсутствие оснований для роста стоимости электроэнергии в течение 1 месяца, считаем, что расходы на покупку электроэнергии с целью компенсации технологических затрат не должны были бы расти. Следовательно, до конца 2022 г. тариф на передачу электроэнергии должен оставаться на текущем уровне 345,64 грн/МВт.-час", - подчеркнули в "Укрметаллургпроме".

В то же время, в объединении подчеркнули: в случае принятия данного проекта тарифа годовые расходы украинских металлургов вырастут более чем на 500 млн грн.

"Учитывая, что украинский ГМК потерял более 70% экспорта, а текущее производство стали в Украине составляет менее 15% от довоенного уровня, повышение стоимости электроэнергии для украинской металлургии приведет к дальнейшему падению производства и риску потерять стратегически важную отрасль", - объясняется в письме.

Как известно, "Укрэнерго" инициировало повышение тарифа на диспетчеризацию электроэнергии сразу на 273%, с 62 до 232,03 грн/МВт-час, а также на передачу электроэнергии на 84% – с 345 до 636,17 грн/МВт-час. В заявлении компании отмечается, что тариф на электричество для населения не изменится. Однако эксперты уточняют: украинцы все равно оплатят это повышение из собственного кармана, ведь им придется платить больше за все товары и услуги.

В свою очередь председатель Федерации работодателей транспорта (ФРТУ) Владимир Гусак заявил, что вместо повышения тарифов Укрэнерго стоит сделать своим приоритетом переговоры по реструктуризации своих долгов и оптимизировать свои расходы.