Скоро батареи в украинских домах станут холодными.

В Украине близится к завершению отопительный сезон 2020-2021. Традиционно отопление в украинских городах отключают в начале-середине апреля. Дата отключения определеяется температурой воздуха. Среднесуточная температура от трех дней она должна быть выше +8 градусов.

Некоторые города уже назвали даты отключения тепла, а другие ещё не определились. УНИАН расскажет, в каких регионах уже определились с завершением отопительного сезона.

Киев

Отключать отопление в Киеве начнут с 5 апреля, сообщает Виталий Кличко. Как минимум через 5 дней в дома окончательно перестанут подавать тепло. Больницы, садики и школы продолжат отапливаться, пока руководители заведений не подадут соответствующие заявления.

Харьков

Читайте такжеСегодня в Украине перестало действовать госрегулирование цены на газ для населенияОкончание отопительного сезона в Харькове назначено на 15 апреля. Но если в городе похолодает, отключение тепла могут перенести на более позднюю дату.

Днепр

Днепр один из первых в Украине закончит отопительный сезон. Уже 1 апреля здесь готовы отключать тепло. Такое решение в Днепре приняли в связи со значительным повышением температуры.

Кропивницкий

Точная дата отключения тепла тут неизвестна, но это произойдет не позднее 15 апреля. Отопление будет отключено как только средняя суточная температура в течение 3 дней будет выше +8 градусов.

Сумы

Точная дата отключения тепла тут неизвестна, но это может случиться уже на этой неделе. Поскольку в первую неделю в Сумах будет держаться устойчивое тепло. Мэр Сум требует от местных служб определиться с датой завершения подачи тепла.

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Автор: Екатерина Пулатова