Национальный телеком оператор заблаговременно готовится к возможным зимним блэкаутам и обеспечивает телеком сеть дизель-генераторами, аккумуляторами длительного действия и источниками бесперебойного питания.

С начала полномасштабной войны Киевстар инвестировал в энергонезависимость телеком сетей 920 миллионов гривень. В частности, для автономной работы мобильной связи Национальный телеком оператор выделил более 680 млн грн, а для "Домашнего Интернета" - 240 млн грн.

Сейчас компания использует более 2,5 тысячи стационарных и мобильных дизель генераторов. Благодаря этому все ключевые базовые станции, коммутаторы и критически важное телеком оборудование имеет резервное питание. На базовых станциях установлены новые аккумуляторные батареи длительного действия, которые могут работать без внешнего электропитания в течение 4-6 часов. На сегодня компания установила почти 37 тысяч таких аккумуляторов и продолжает эту работу.

Киевстар позаботился и об абонентах, которые пользуются услугой фиксированного скоростного интернета - услуга "Домашний Интернет". Так, по планам компании до конца этого года 70% сети фиксированного интернета будет защищено от отключений электроэнергии. Для этого до конца года для "Домашнего Интернета" будет установлено 50 тысяч блоков бесперебойного питания. Кроме того компания работает над внедрением энергоэффективной технологии GPON. Строительство сети "Домашнего Интернета" с использованием этой технологии запланировано в четвертом квартале 2023 года.

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Услугами связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, а услугами "Домашнего Интернета" - более 1 миллиона абонентов. Телеком оператор неуклонно развивает и отстраивает телеком сеть, чтобы предоставлять своим абонентам стабильные качественные услуги связи и передачи данных.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего Интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,162 млрд грн помощи на гуманитарные нужды ВСУ, общества, абонентов. Единственный акционер Киевстара - международная группа VEON. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.