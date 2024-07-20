Звезда "Лиги смеха" Владимир Черняк посетил SOCAR, чтобы проверить, действительно ли при использовании инновационного горючего NANO уменьшается его расход и улучшаются динамические показатели авто.

Шуточное видео поднимает настроение, а личные впечатления Владимира от заправки на АЗК SOCAR помогают потребителям сделать выбор в поисках качественного горючего.

На своей странице комик рассказал об опыте заправки на SOCAR:

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"Топливо NANO очищает систему впрыска горючего, что помогает двигателю работать дольше и качественнее. Особая смесь, покрывающая топливную систему двигателя защитной пленкой, дополнительно защищает его от износа. Во время ускорения на трассе я действительно почувствовал улучшение динамических показателей авто И реально, за счет уникальности горючего – "расход" меньше!

Я доволен, как мой автомобиль себя ведет после заправки на SOCAR, я рекомендую NANO", - сказал Владимир Черняк.