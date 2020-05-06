Искусственный кризис в энергетике: банкет за наш счет

«Мы имеем дело с самым большим кризисом в энергетической отрасли за всю новейшую историю украинской энергетики. У нас полная экономическая, физическая и топливная разбалансированность отрасли», - такое заявление на днях сделала и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец.

Подобные слова от украинских чиновников в последние время можно услышать все чаще. Охватившая планету пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и идущий вслед за ней мировой экономический кризис обострили многие проблемы современной Украины, накапливавшиеся за долгие годы.

Наиболее явно это проявляется в ключевой для национальной экономики отрасли - энергетической. Как оказалось, к наступившему кризису, который многие предрекали, никто должным образом не подготовился.

К концу прошлого года установленная мощность возобновляемых источников энергии в Украине составила почти 6,4 гигаватт, что втрое больше, чем на конец 2018 года. Ожидается, что в 2020 году мощность альтернативной генерации увеличится еще почти вдвое, а доля «зеленой» генерации в структуре общего производства составит 8 процентов.

Еще несколько лет назад эта цифра с трудом достигала одного процента. Тогда в такие сумасшедшие темпы строительства новых объектов «чистой энергетики» практически никто не верил. Ведь, кто будет инвестировать миллионы долларов в страну, в которой идет война, процветает коррупция, а законодательство ежегодно меняется?

Однако самый высокий «зеленый» тариф в мире, который к тому же привязанный к евро, сделал свое дело. Шведские, китайские, немецкие, а также украинские компании и банки наперегонки принялись возводить в Украине солнечные и ветровые электростанции, стремясь урвать себе кусок от пирога под названием «4-5 гривен за киловатт».

Больше всех за последние годы успел настроить таких станций энергетический холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова, который, как это не парадоксально, в то же самое время владеет большей частью украинских тепловых электростанций, которые производят «грязную» электроэнергию из угля.

Похмелье от «зеленой» лихорадки

Первый удар от этой «зеленой» лихорадки был нанесен по финансам государства. Ведь вырабатывая лишь порядка восьми процентов от общего производства электроэнергии, «зеленые» забирают с рынка 26 процентов денежного потока (потому что цена их электричества самая высокая, а потребители платят за киловатт-час электроэнергии некую усредненную сумму, которая потом распределяется между различными производителями). И эта цифра с каждым годом будет только увеличиваться!

По данным Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), при сохранении уровня потребления, тарифов и курса евро в течение ближайших двух лет альтернативная генерация станет забирать 57 процентов (!) средств с рынка, обеспечивая выработку лишь 19 процентов всей электроэнергии в стране.

При этом уже сейчас государство с трудом платит по счетам. В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды прогнозируют, что к концу года задолженность государства по расчетам за произведенную электроэнергию из возобновляемых источников (ВИЭ) может достигнуть рекордных 26 миллиардов гривень!

Кроме этого, в Украине на сегодня отсутствует ответственность за небалансы на рынке для объектов альтернативной генерации, когда производителей электроэнергии штрафуют за недовыработку или за перепроизводство.

Этот механизм практикуется во всех развитых странах и существенно помогает удешевить стоимость «зеленой» электроэнергии. Однако в нашей стране «зеленое» лобби отсрочило полноценное внедрение этой ответственности.

Второй удар был нанесен по стабильности энергетической системы страны, которая в новых условиях попросту не смогла принять такое количество альтернативной генерации.

Дело в том, что выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии на сегодня является малопрогнозируемой. Каждый киловатт «зеленой» генерации должен быть обеспечен киловаттом маневренной мощности, которая включается если, например, тучи внезапно закроют солнце и из энергосистемы «выпадет» несколько сотен мегаватт солнечной энергии.

Традиционно в Украине маневренными мощностями выступали тепловые электростанции и гидроэлектростанции, которые сглаживали суточные пики и провалы потребления.

В свою очередь, атомные электростанции, которые наравне с гидроэлектростанциями производят самую дешевую электроэнергию в стране, работали равномерно в базовом режиме, обеспечивая более половины выработки электроэнергии в стране.

Такой союз угля и атома просуществовал бы без проблем еще несколько десятилетий, если бы не мировой тренд на «чистую» энергию, к которому присоединилась и Украина.

Эксперты неоднократно предупреждали, что резкое увеличение доли непрогнозируемой «зеленой» генерации при отсутствии в Украине достаточного количества современных аккумулирующих мощностей, приведет к тому, что в стране придется ограничивать работу атомных электростанций с целью увеличить долю манёвренной тепловой генерации.

Второй вариант: останавливать работу «зеленых» электростанций. При этом, согласно закону, платить им все равно придется.

Ожидалось, что до реализации такого сценария есть еще несколько лет, за которые проблема отсутствия маневренных мощностей будет решена. Однако форс-мажор в виде пандемии коронавируса и экономический кризис ускорили развитие событий. Остановка многих предприятий в условиях карантина привела к существенному падению потребления электричества на десять процентов.

В то же время солнечные весенние дни привели к рекордной генерации электроэнергии из альтернативных источников. То есть производство электроэнергии в стране существенно выросло, а потребление снизилось.

Удар по промышленности

С целью сохранения стабильной работы энергосистемы руководство страны приняло решение пойти на экстраординарные меры: ограничить работу атомных электростанций. Государственная компания «Энергоатом» должна полностью остановить три атомных блока общей мощностью 3000 МВт, а также уменьшить производство электроэнергии еще на пяти блоках.

Почему правительство в лице исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Богуславец решило снизить производство самой дешевой электроэнергии на атомных электростанциях, а не ограничить солнечные и ветровые электростанции, производящие самую дорогую электроэнергию?

Вопрос остается открытым. Также не понятно, исходя из каких расчетов, было принято решение о таком внезапном и радикальном снижении производства на АЭС (это произошло в невероятно сжатые сроки), что может грозить проблемами с безопасностью работы атомных станций.

В расчетах правительства сомневается и глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, который отметил, что некоторое снижение мощности «Энергоатома» может быть оправдано, однако не в таких объёмах.

«После остановки блока ЗАЭС-4 на капитальный ремонт была техническая возможность системы, чтобы принять больше атомной энергии: или поднять блок ЗАЭС-2 (вероятно, не на полную мощность) или подгрузить недогруженные блоки других атомных электростанциях. Без ограничений «зеленых» это +500МВт, с ограничениями «зеленых» до +1000МВт. По моему мнению, это было бы оптимальное использование имеющихся у государства ресурсов, поэтому буду эту позицию последовательно отстаивать», - отметил Герус.

При этом ошибочное решение правительства уже успело негативно отразиться на деятельности крупнейших промышленных компаний страны.

Так, директор по экономике и финансам украинской трубно-колесной компании «Интерпайп» Денис Морозов заявил, что стоимость электроэнергии для промышленности после решения правительства взлетела на рекордные 38 процентов.

«Если так дальше пойдет, то нам придется сокращать производство. В этой ситуации — это прямой удар. Сейчас и так проблемы с заказами, проблемы с загрузкой. Из-за коронавируса упало потребление нашей продукции, мы уже на гране увольнения наших сотрудников, закрытия цехов. Почему-то мы говорим о шахтерах, но забываем о металлургах, о том, что целые цеха останутся без работы», - отметил он.

Он подчеркнул, что на отечественном энергорынке не действуют рыночные законы, а все решения принимаются в угоду принадлежащему донецкому олигарху Ринату Ахметову энергетическому холдингу ДТЭК, к которому и.о. министра энергетики демонстрирует невероятную лояльность.

По словам Морозова, в мире сейчас падают цены на все сырьевые товары, что приводит и к снижению цен на электроэнергию, однако, в Украине – обратная ситуация. «Раньше, когда уголь дорожал, то цена на электроэнергию поднималась, а сейчас, когда происходит обратная ситуация – уголь подешевел – тариф не снижается. Рынок не действует. Обычно, если потребление снижается, то цена падает. Так работают законы рынка, почему-то у нас такой рынок не работает. Снижается потребление в стране, а цена растет! Это означает то, что рынка нет. Это некая регулируемая платформа, на которой неким образом формируется цена», - добавил он.

За кризис заплатит население

Отрасль погрузилась в тяжёлый кризис, из которого безболезненно выбраться уже не получится. Пострадают все, однако в силах руководства страны найти такой путь, при котором экономика государства сумеет оправиться от потрясений и стать сильнее.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, представила два возможных сценария преодоления кризиса в энергетике.

Первый сценарий предполагает девять шагов, направленных на решение проблемы неконтролируемого роста мощностей возобновляемой энергетики.

В частности, предусматривается запрет строительства новых солнечных и ветровых электростанций без создания дополнительных маневренных мощностей. Также предлагается снизить почти вдвое «зеленый» тариф – до 8-9 евроцентов (менее 3 грн/киловатт-час), ввести 100 процентов ответственность за небалансы (например, когда солнечная электростанция не обеспечивает запланированную подачу электроэнергии в сеть) и ограничивать без компенсаций 20 процентов производства электроэнергии из возобновляемых источников.

Эти меры позволят сэкономить государству 15 миллиардов гривен.

Также предусматривается отмена льготной цены на электроэнергию для населения за первые 100 кВт-ч с 1 июля 2021 года.

Второй вариант предполагает семь шагов и позволит стране сэкономить 11 миллиардов гривен. По словам члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, этот сценарий более мягкий.

Этим сценарием предлагается снизить «зеленый» тариф для солнечных электростанций на 30 процентов, а для ветровых – на 15 процентов, ввести ответственность за небалансы и 20-процентное ограничение производства без оплаты. Этот сценарий также предполагает запрет на строительство новых электростанций.

Кроме того, второй вариант предусматривает отмену льготной цены на электроэнергию для населения за первые 100 кВт-ч, но не с 2021 года, а с 1 июля 2020 года.

Сейчас общий объем дотаций цены электроэнергии для населения за счет электротарифов для промышленности составляет в год порядка 50 миллиардов гривен. Этот перекос уже долгие годы мешает нормальному развитию экономки страны. Госрегулятор считает необходимым в течение 2-5 лет повысить цены на электроэнергию для населения до рыночного уровня.

Как отметил Коваленко, эти планы обсуждаются уже полгода, за которые в энергосистеме добавились новые 1500 МВт мощностей возобновляемой энергии. То есть затягивание решения этой проблемы может очень дорого обойтись всем участникам рынка.

Ведь с каждым годом объектов возобновляемой генерации будет становиться все больше, а, значит, супердорогие зеленая энергетика и сверхзагрязняющие атмосферу маневренные тепловые электростанции будут вытеснять дешевую атомную электроэнергию (которая производится без каких-либо выбросов).

Иронично, что возобновляемая генерация во всем мире приходит на смену тепловой генерации, тогда как в Украине она, наоборот, поддерживает ее развитие.

Остается надеяться, что уже в ближайшее время правительство сможет договориться с инвесторами в «альтернативную» генерацию, работа национальной энергосистемы будет стабилизирована, а тепловая генерация и монополия отдельных игроков на рынке, в конечном счете, уйдут в прошлое.

Пока нет сомнений лишь в одном: это все – отнюдь не случайные промахи чиновников, а спланированная и хорошо скоординированная работа, проводимая руководительницей Минэнерго, в результате которой каждому украинцу и каждому производству в Украине в карман все глубже забирается рука одного-единственного олигарха.

Игорь Орел