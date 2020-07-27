"Оператор ГТС Украины" обнародовал доходы и назвал крупнейших должников

73% доходов ОГТСУ получила за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и в Молдову

Компания «Оператор ГТСУ» за первое полугодие 2020 получила 29,4 млрд грн доходов, сумма расходов составила 10,1 млрд грн.

Об этом говорится в обнародованном отчете компании.

Читайте также"Оператор ГТС" рассказал, чем для Украины опасен запуск второй ветки "Турецкого потока"

Доходы

73% доходов ОГТСУ получила за предоставление услуг по транзиту газа из РФ в страны ЕС и в Молдову, 27% - за услуги транспортировки в Украине, услуги по суточной балансировке и др.

«Более половины расходов были использованы на приобретение природного газа для производственных нужд и услуг балансировки. Остальные — на техническое обслуживание и текущие ремонты объектов ГТС, горюче-смазочные материалы и реагенты, налоги и другие производственные расходы», — заявили в компании.

Также за отчетный период компания выплатила 5,1 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней, еще 1,4 млрд грн налога на прибыль за второй квартал 2020 года будут выплачены в августе.

Должники

В ОГТСУ также заявили, что по итогам полугодия общая задолженность перед компанией за негативные небалансы составляет 1,03 млрд грн, 99% которой сформирован облгазами.

У других 4 заказчиков услуг транспортировки газа — 2,6 млн грн долгов.

«Уровень расчетов облгазов перед ОГТСУ за негативные небалансы составляет лишь 14%», — говорится в сообщении.

По оценке ОГТСУ, если проблема неуплаты частными облгазами за отобранный газ не будет оперативно решена, то к концу года объем сомнительной задолженности может вырасти до 5 млрд грн.

Хронология событий

С 1 января 2020 года функции оператора магистральных газопроводов перешли от госкомпании "Укртрансгаз" к "Оператору ГТС Украины", который был передан в управление госкомпании "Магистральные газопроводы Украины" (МГУ), подчиненной Министерству финансов Украины.

В мае 2020 года Государственное предприятие "Оператор ГТС Украины" подало в суд на семь облгазов из-за многомиллионных долгов за газ.

15 июля 2020 года Кабинет министров Украины внес госкомпанию "Оператор газотранспортной системы" в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

23 июля 2020 года глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, куда уйдет большая часть дохода компании.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram