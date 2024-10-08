В компании отмечают, что все усилия энергетиков сейчас направлены на восстановление мощностей, которые были повреждены или разрушены во время массированных обстрелов.

В рамках подготовки к зиме с начала 2024 года компания ДТЭК инвестировала более 2,3 млрд грн собственных средств в ремонт и восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В компании отмечают, что все усилия энергетиков сейчас направлены на восстановление мощностей, которые были повреждены или разрушены во время массированных обстрелов.

В общем, с начала года ДТЭК инвестировал в ремонты и восстановление теплоэлектростанций более 2,3 млрд грн собственных средств.

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"Входим в третий отопительный сезон в условиях войны. В режиме 24/7 энергетики занимаются восстановлением теплоэлектростанций, чтобы вернуть в энергосистему как можно больше мощностей до, и в течение зимы. Потому что главное, чтобы украинцы были как можно больше времени со светом и теплом", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

Всего в этом году компания инвестирует в ремонты и восстановление ТЭС около 3,8 млрд грн. Это соответствует прошлогодним вложениям.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ДТЭК Рината Ахметова инвестировал 17 млрд гривень собственных средств в украинские шахты.