На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финская энергетическая компания Fennovoima намерена начать судебное разбирательство против российского "Росатома".
Об этом заявил исполнительный директор компании Йоаким Спект, сообщает Yle.
Спект отметил, что Fennovoima уже обратилась в арбитражный суд с иском. В общей сложности финская компания требует от "Росатома" порядка 2 миллиардов евро.
Причиной для иска стали значительные задержки и неспособность "Росатома" завершить проект атомной электростанции.
"Росатом" ранее заявил, что будет требовать компенсаций за проект "Ханхикиви", поскольку, по мнению российской стороны, контракт был разорван безосновательно.
Война в Украине и скандальный проект Fennovoima:
В феврале, вскоре после вторжения России в Украину, Fennovoima выразила сожаление по поводу произошедшего и заявила, что это представляет риск для проекта АЭС в Пюхяйоки.
Fennovoima расторгла контракт на поставку оборудования с "Росатомом".
В Fennovoima заявили, что Война в Украине усугубила риски проекта, так как акционеры стремятся выйти из проекта.
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