Финская компания требует от "Росатома" порядка 2 миллиардов евро.

На шестом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину финская энергетическая компания Fennovoima намерена начать судебное разбирательство против российского "Росатома".

Об этом заявил исполнительный директор компании Йоаким Спект, сообщает Yle.

Спект отметил, что Fennovoima уже обратилась в арбитражный суд с иском. В общей сложности финская компания требует от "Росатома" порядка 2 миллиардов евро.

Причиной для иска стали значительные задержки и неспособность "Росатома" завершить проект атомной электростанции.

"Росатом" ранее заявил, что будет требовать компенсаций за проект "Ханхикиви", поскольку, по мнению российской стороны, контракт был разорван безосновательно.

Война в Украине и скандальный проект Fennovoima:

В феврале, вскоре после вторжения России в Украину, Fennovoima выразила сожаление по поводу произошедшего и заявила, что это представляет риск для проекта АЭС в Пюхяйоки.

Fennovoima расторгла контракт на поставку оборудования с "Росатомом".

В Fennovoima заявили, что Война в Украине усугубила риски проекта, так как акционеры стремятся выйти из проекта.

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