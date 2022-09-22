Самыми трудными остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское направления.

Энергетики компании ДТЭК за минувшие сутки вместе с военными ВСУ вернули свет для 10 тысяч жителей Донецкой области, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении компании.

"За 21 сентября энергетикам удалось отремонтировать поврежденные обстрелами электросети в 5 населенных пунктах Донецкой области. Свет вернули в 10 тысяч домов жителей Краматорского, Бахмутского и Покровского районов", - сообщили в компании.

Видео дня

Самыми тяжелыми направлениями остаются Бахмутское, Авдеевское, Торецкое и Марьинское.

"Без света пока остаются 108 населенных пунктов области. Энергетики обязательно вернут свет всем жителям области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных Сил Украины", - утверждают в энергокомпании.

Ранее в ДТЭК сообщали, что для подготовки к отопительному периоду энергетики ДТЭК обновят более 2 тысяч км электролиний и обследуют сети, питающих более 300 объектов критической инфраструктуры – котельные, школы, детские сады и медучреждения.

Напомним, компании ДТЭК, "Укрэнерго", "Центрэнерго" и "Укрзализныця" запустили проект "Герои энергетического фронта" для чествования труда энергетиков. На сайте собраны и опубликованы истории энергетиков, которые продолжают героически работать в условиях войны.