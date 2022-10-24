В частности, в Донецкой области, где боевые действия наиболее интенсивные, свет вернули для 63 тысяч семей.

За неделю с 17 по 23 октября энергетики компании ДТЭК вернули свет 414 тысяч семей, что остались без электроснабжения из-за обстрелов в Киеве, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

Об этом говорится в сообщении компании.

В частности, в Донецкой области, где боевые действия наиболее интенсивные, свет вернули для 63 тысяч семей. На Днепропетровщине по разрешению ВСУ продолжаются работы по восстановлению электроснабжения после разрушения объектов энергетики. За неделю работы проводили для 247 тысяч семей. В Одесской области, где было также зафиксировано повреждение объекта электроснабжения – 18,6 тысячи семей. В Киеве – свет вернули 83 тысячам семей. В Киевской области-1,8 тысячам.

Видео дня

"Без света пока остается 95 населенных пунктов в Донецкой области. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети обязательно возобновят поставки света в дома всех жителей области, как только получат разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины", - сообщают в энергокомпании.

Вместе с тем, отмечается, что энергетическая инфраструктура страны сейчас испытывает наибольшие разрушения за всю историю независимой Украины. По распоряжению НЭК Укрэнерго в некоторых регионах страны внедряются стабилизационные отключения электроэнергии для того, чтобы стабилизировать энергосистему и избежать масштабных аварий.

Напомним, 10-19 октября Россия массово атаковала объекты энергетической инфраструктуры, что привело к дефициту мощности в энергосистеме. Были разрушены электростанции и узловые подстанции. Энергетики в режиме 24/7 восстанавливают электроснабжение в пострадавших регионах. За оперативную работу энергетикам поблагодарил президент Владимир Зеленский.