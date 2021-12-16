Компания ДТЭК 16 декабря поставила в Украину еще 2 корабля с углем из США и Колумбии в объеме 131 тыс. т.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Первое судно с 55 тыс. т угля, родом из Колумбии, причалило в порту "Южный" в 13:30, второе 76 тыс. т с углем из США пришвартуется в ночь на 17 декабря.

"ДТЭК продолжает активно обеспечивать углем энергосистему Украины. Общий объем новых судовых поставок - 131 тысяча тонн", - цитирует прес-служба слова генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева.

Сейчас компания ДТЭК бизнесмена Рината Ахметова договорилась об импорте в Украину 8 судовых партий с углем из США и Колумбии, общим объемом почти 545 тыс. т.

Первое судно, законтрактованное компанией для нужд государственных ТЭС "Центрэнерго", прибыло в Украину 20 ноября. Второй "Панамакс", для нужд ТЭС ДТЭК Энерго, прибыл 5 декабря.

В ноябре компания импортировала 100 тыс. т угля. За последние три месяца ДТЭК Энерго было импортировано 455 тыс. т топлива. Для стабильного прохождения отопительного сезона компанией на сегодня законтрактовано более 1 млн т импортного топлива. Также только в ноябре на шахтах "ДТЭК Энерго" добыли почти 1,5 млн т угля марки "Г".

С начала декабря запасы угля на ТЭС "ДТЭК Энерго" выросли на 35%, в то же время на государственных ТЭС запасы угля упали на 15%.

Автор: Иван Бойко