Компания ДТЭК поможет государственной "Николаевоблэнерго" восстановить поврежденную оккупантами энергетическую инфраструктуру Николаевской области.
Об этом сообщил исполнительный компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала FREEDOM.
"Работы (в Херсонской области – ред.) ведутся со стороны Днепропетровщины и Николаевщины, работает около 20 бригад. Будем приступать к работе чтобы помочь не только "Херсоноблэнерго", а еще и "Николаевоблэнерго", - сказал он.
Сахарук добавил, что в Херсонской области ремонтные бригады энергетиков осмотрели те линии электропередачи, которые они должны починить и уже начали работы по восстановлению поврежденной оккупантами энергетической инфраструктуры.
Он отметил, что работать очень тяжело из-за большого количества мин, особенно в местах, где была линия фронта.
Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что ремонтные бригады компании обследовали уже 100 км поврежденных электросетей на Херсонщине. По их оценкам, восстановление линии из Днепропетровской области до Берислава продлится не менее двух-трех недель.