В Херсонской области ремонтные бригады энергетиков начали работы по восстановлению поврежденной оккупантами энергетической инфраструктуры.

Компания ДТЭК поможет государственной "Николаевоблэнерго" восстановить поврежденную оккупантами энергетическую инфраструктуру Николаевской области.

Об этом сообщил исполнительный компании ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала FREEDOM.

"Работы (в Херсонской области – ред.) ведутся со стороны Днепропетровщины и Николаевщины, работает около 20 бригад. Будем приступать к работе чтобы помочь не только "Херсоноблэнерго", а еще и "Николаевоблэнерго", - сказал он.

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Сахарук добавил, что в Херсонской области ремонтные бригады энергетиков осмотрели те линии электропередачи, которые они должны починить и уже начали работы по восстановлению поврежденной оккупантами энергетической инфраструктуры.

Он отметил, что работать очень тяжело из-за большого количества мин, особенно в местах, где была линия фронта.

Напомним, ранее в ДТЭК сообщали, что ремонтные бригады компании обследовали уже 100 км поврежденных электросетей на Херсонщине. По их оценкам, восстановление линии из Днепропетровской области до Берислава продлится не менее двух-трех недель.