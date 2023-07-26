Гендиректор ДТЭК добавил, что сумма измеряется сотнями миллионов долларов.

В ближайшие недели ДТЭК ожидает решения Арбитражного суда в Гааге по иску к Российской Федерации в отношении утраченных в Крыму активов.

Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Forbes.

В частности он напомнил, что в начале войны в 2014 году ДТЭК потерял 30% своих мощностей. Кроме электростанций компания также потеряла "Крымэнерго".

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"Наши юристы ожидают, что в ближайшие недели мы получим решение арбитража по крымским активам и начнем взыскание средств", - сказал Тимченко.

Гендиректор ДТЭК добавил, что сумма измеряется сотнями миллионов долларов.

Напомним, в 2018 году ДТЭК подал иск в Арбитражный суд в Гааге относительно энергетических активов в аннексированном Крыму, а в 2022-м – в ЕСПЧ с перечнем активов, уничтоженных или захваченных после полномасштабного вторжения России.