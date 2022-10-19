Компания готова помочь оборудованием, запчастями и аварийными бригадами всем остальным энергораспределительных компаний, которые в этом нуждаются для скорейшего восстановления электроснабжения.

Об этом сообщил генеральный директор Максим Тимченко в интервью изданию "Украинская правда".

"Мы всем коллегам сказали, что готовы оказать помощь и оборудованием, и запчастями, и бригадами – пожалуйста, если надо, обращайтесь", – сказал глава ДТЭК.

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По его словам, сейчас специалисты компании с разрешения военных приступили к восстановлению освобожденного от оккупантов Лимана Донецкой области.

"Нам два дня назад военные дали доступ к Лиману. Там будем восстанавливать энергоснабжение Донецкой области. По Харьковской области мы готовы подключаться, если будет на это запрос", – отметил Максим Тимченко.

Напомним, с начала войны энергетики ДТЭК вернули свет более 4 млн домохозяйств, обесточенных из-за обстрелов российских оккупантов.