Достройка блоков ХАЭС - вопрос стратегических интересов Украины, - экономист

Кушнирук считает, что достройка 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС и строительство новых атомных блоков является стратегическим приоритетом для Украины.

Власть призывают не противопоставлять развитие атомной энергетики и развитие разветвленной системы генерирующих балансирующих мощностей в Украине. Атомные электростанции (АЭС) будут оставаться основой энергетического сектора страны в течение ближайших 30-40 лет, обеспечивая стабильность и конкурентоспособность экономики. Об этом написал экономист Борис Кушнирук в своем Facebook.

Кушнирук подчеркнул, что малые генерирующие мощности, работающие на газу, могут эффективно балансировать энергосистему, однако их высокая себестоимость не позволяет рассматривать их как полноценную альтернативу АЭС. По его данным, электроэнергия, произведенная на АЭС, в 3-5 раз дешевле, чем другие виды генерации, что создает весомые преимущества для украинского бизнеса и населения.

Экономист считает, что достройка 3-го и 4-го блоков Хмельницкой АЭС и строительство новых атомных блоков является стратегическим приоритетом для Украины. Это позволит не только обеспечить стабильную энергогенерацию, но и поддержать конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей на пути интеграции в ЕС.

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Кушнирук также отметил необходимость одновременного развития как АЭС, так и балансирующих мощностей для достижения долгосрочных интересов государства.

Напомним, на днях западноевропейская ассоциация ядерных регуляторов WENRA поддержала стремление Украины достроить блоки Хмельницкой АЭС.