Депутат призвала Оператора ГТС предоставить расчеты тарифов на транспортировку газа и оптимизировать работу

"Оператор газотранспортной системы Украины" должен предоставить детальные разъяснения относительно действующих и прогнозируемых тарифов на транспортировку газа. Об этом заявила председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности, народный депутат Украины Виктория Гриб в своем обращении к представителям ОГТС.

"В письме не приведено никаких объяснений относительно активов газотранспортной системы, которые были включены в расчет тарифов. В частности, исключены ли из расчета тарифа активы ГТС, которые не будут задействованы в предоставлении услуг транспортировки газа в связи с прекращением транзита", - отмечает Виктория Гриб.

В своем обращении она ссылается на информацию с сайта Опендатабот. Эти данные свидетельствуют, что чистая прибыль ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" в 2023 году составила более 11 млрд грн, а рентабельность продукции превысила 145%.

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"Действующие тарифы ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" обеспечивают Обществу прибыльную деятельность и высокую рентабельность. Общество является одним из самых прибыльных предприятий Украины по состоянию на 2023 год", - отмечает депутат.

По ее словам, доходы от транзита российского газа покрывали около 87% расходов на транспортировку. Виктория Гриб подчеркивает, что сохранить такую доходность после прекращения транзита за счет участников рынка газа будет невозможно.

"В 2025 году начнется совершенно новый режим работы украинской ГТС как в техническом, так и в экономическом аспекте. Это означает новую структуру доходов и расходов, полную реорганизацию газотранспортной системы Украины, включая оптимизацию активов ГТС и маршрутов транспортировки газа, подготовку ГТС и развитие услуг по транспортировке альтернативных источников энергии, а также подготовку к генерации электроэнергии", - отмечает народный депутат.

Она также подчеркнула необходимость оптимизации работы ГТС и призвала предоставить расчеты, которые использовались для установления тарифов.

"Прошу предоставить копию заявления Оператора ГТС Украины и расчеты, совершенные в соответствии с Методикой определения тарифов на услуги транспортировки природного газа, в частности: прогнозные тарифы на регуляторный период с 2025 по 2029 гг., составляющие прогнозируемого необходимого дохода и расходы Оператора ГТС Украины", - говорится в обращении депутата.

Также Виктория Гриб пригласила на заседание профильного подкомитета специалистов Оператора ГТС для детального обсуждения расчетов тарифов на транспортировку газа.

Напомним, Украинский национальный комитет Международной Торговой Палаты (ICC Ukraine) считает, что резкое повышение тарифов на транспортировку газа в 4,5 раза может привести к сокращению инвестиций, падению объемов добычи газа и финансовым проблемам для отрасли. Для минимизации последствий ICC Ukraine предлагает провести инвентаризацию активов Оператора ГТС и не менять тарифы.