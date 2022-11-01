28 октября Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая требует от Израиля избавиться от ядерного оружия (наличие которого государством официально не подтверждено). За передачу израильских ядерных объектов под контроль МАГАТЭ на этот раз высказались 152 страны, среди которых была Украина.

Редактор израильского сайта "Детали", эксперт в отношениях Украины – Израиля, Эмиль Шлеймович написал авторскую колонку: Кто подтолкнул Украину к поддержке антиизраильской резолюции в ООН? Приведу красноречивую цитату: "Украина могла бы отблагодарить Израиль за поддержку другой резолюции ООН: 12 октября наша страна присоединилась к тем, кто осудил Россию за аннексию украинских территорий. После того как Украина сама убедилась: не отказавшись она в свое время по Будапештскому меморандуму от своего ядерного потенциала, не имела бы нынешних проблем с Россией, – эта страна могла впервые за 20 лет смягчить собственную позицию, достаточно было ее об этом попросить!".

Конечно Украина не отказывается от своих обязательств, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия

Прочитав это, сразу же вспомнил о другом случае. В 2020 году я имел возможность лично спросить первого президента независимой Украины Леонида Кравчука о Будапештском меморандуме. Этот документ неоднократно упоминается нашими политиками и руководством государства после его подписания:

В 2014 году, после аннексии Крыма россией, как государством-подписантом меморандума;

После 24 февраля 2022 года, с началом полномасштабного вторжения рф.

Леонид Макарович тогда ответил: "Подписал меморандум о вывозе из Украины ядерного оружия не Кравчук, а Кучма. Мог ли он тогда подписать что-то другое – мне не известно. Но, когда сейчас идут разговоры о том, что возможностей к реализации подписанного нет, то это выкрутасы. Механизмы можно найти".

К чему веду. Конечно Украина не отказывается от своих обязательств, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия. 16 ноября 1994 года Верховная Рада ратифицировала его как закон. Только чего стоит статья 6 этого законопроекта: "Этот Закон вступает в силу после предоставления Украине ядерными державами гарантий безопасности, оформленных путем подписания соответствующего международно-правового документа".

Именно поэтому нынешнее руководство государства, правоохранительные органы должны задать себе вопрос: а не было ли подписание Будапештского меморандума в том виде, который мы знаем сейчас, проявлением государственной измены? Ведь, фактически, никаких гарантий Украина не получила. Ответа на этот вопрос мы очень ждем от наших правоохранительных органов.

Тарас Батенко, историк, народный депутат Украины