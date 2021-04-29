Что изменит переворот в "Нафтогазе"

Кабинет министров неожиданно уволил главу правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, занимавшего эту должность последние 7 лет, назначив вместо него на пост руководителя крупнейшей государственной компании страны Юрия Витренко. УНИАН разбирался, что стояло за этим решением, какие изменения теперь ожидаются в нефтегазовой отрасли, и, что будет с ценами на газ.

Без преувеличения можно сказать, что главным событием последней недели апреля стало неожиданное решение Кабинета министров Украины об увольнении с должности главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева, который согласно контракту должен был руководить госкомпанией еще три года.

Как говорится в сообщении правительства, основанием для этого решения стали неудовлетворительные результаты компании за 2020 год, по итогам которого «Нафтогаз» впервые с 2015 года получил убыток - 19 миллиардов гривень, тогда как финпланом предусматривалась прибыль в размере 11,5 миллиардов гривень.

Этим же решением правительство назначило новым главой «Нафтогаза» с 29 апреля сроком на один год Юрия Витренко, длительная история отношений которого с Коболевым развивалась по основным законам драматургии.

Оба топ-менеджера пришли в «Нафтогаз» в 2014 году после Революции достоинства, в разгар военной агрессии России против Украины.

Новое руководство компании, благодаря решительным реформам энергетического сектора и борьбе с коррупцией в госхолдинге, сумело полностью отказаться от импорта газа из России и сделало прибыльной компанию, убыток которой в 2014 году составлял 85 миллиардов гривень. «Нафтогаз» сумел одолеть в Стокгольмском арбитраже газовую дубинку Кремля «Газпром», отсудив у России 3 миллиарда долларов денежной компенсации и 2 миллиарда в виде газа, который в 2014 году был потреблен Украиной, но не оплачен.

Однако, несмотря на весомые достижения, наверное, не было в нашей стране государственных менеджеров, которых за эти годы критиковали больше, чем Коболева и Витренко.

В первую очередь, из-за заоблачных по украинским меркам заработных плат, а также из-за премии руководству компании в размере 50 миллионов долларов за победу в международном арбитраже над «Газпромом».

Кроме этого, госкомпания провалила поставленную правительством задачу по наращиванию добычи газа до 20 миллиардов кубометров к 2020 году. Несмотря на десятки миллиардов гривень инвестиций, которые были аккумулированы не в последнюю очередь благодаря росту цен на газ для населения, получилось лишь компенсировать естественное падение и стабилизировать добычу газа на уровне 14 миллиардов кубометров.

После череды побед и поражений отношения между двумя соратниками обострились, что вылилось в открытое противостояние, результатом чего стало увольнение Витренко с поста исполнительного директора «Нафтогаза» летом 2020 года.

В декабре 2002 года Юрий Витренко был назначен исполняющим обязанности главы Министерства энергетики Украины.

На новом посту он продолжил резко критиковать руководство «Нафтогаза», а в феврале даже предложил правительству уволить Коболева и разорвать контракты со всеми членами наблюдательного совета из-за провала планов по добыче газа и ряда нарушений, выявленных аудитом.

Тогда эта история не получила продолжения, в том числе, из-за позиции международных партнеров Украины, которые встали на защиту Коболева.

В среду на своем заседании правительство все-таки уволило главу «Нафтогаза», а Витренко, который так и не смог стать полноценным министром из-за отсутствия достаточной поддержки в Верховной Раде, получил возможность возглавить крупнейшую государственную компанию Украины в очень сложное, кризисное время.

«Гениальный» план правительства

Стоит отметить, что резонанс вызвало не только само решение правительства о смене главы «Нафтогаза», но и то, каким образом оно было принято.

Дело в том, что согласно уставу «Нафтогаза» и логике, проводимой Украиной реформы корпоративного управления, решение о назначении или увольнении главы правления компании находится в исключительной компетенции наблюдательного совета, что должно гарантировать независимость государственной компании и ее менеджмента от политического влияния.

Чтобы обойти это "недоразумение", оставшиеся от предыдущей власти, в правительстве Дениса Шмыгаля придумали гениальный по своей простоте и впечатляющий по возможным последствиям в будущем план: уволить наблюдательный совет «Нафтогаза», однако, только на два дня – до 30 апреля.

Таким образом, в течение этих двух дней Кабинет министров фактически возложил на себя функции наблюдательного совета госхолдинга и с чистой совестью прекратил полномочия главы правления «Нафтогаза».

После этого, согласно решению правительства, набсовет продолжит работать в своем текущем составе, пока правительство не изберет новых четырех независимых членов в ходе конкурсного отбора, который будет объявлен 5 мая. Решение касательно оставшихся трех членов набсовета, которые представляют государство, будет приниматься отдельно.

В «Нафтогазе» решили слов не подбирать и заявили, что увольнение главы компании в такой форме, как это было сделано правительством, является юридической манипуляцией и надругательством над принципами корпоративного управления.

«Увольнение Наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями», - сказано в сообщении, опубликованном на сайте «Нафтогаза».

Возвращение компании к ручному управлению

Опрошенные УНИАН эксперты также считают, что формат принятия данного решения, противоречит духу проводимых в стране реформ и может привести к негативным последствиям.

«Исходя из той информации, которая опубликована на правительственном портале, Кабмин нарушил устав «Нафтогаза», в соответствии с которым увольнение главы правления может осуществляется только по представлению наблюдательного совета», - отметил энергетический эксперт Геннадий Рябцев.

«Меня всегда удивляет, почему наши чиновники не могут четко следовать прописанным процедурам. Ведь все решения можно принимать с соблюдением процедур. Это может потребовать лишнего дня работы, лишней бумажки, документа. Но, к сожалению, имеем то, что имеем», - добавил эксперт.

В свою очередь президент Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Михаил Гончар выразил мнение, что данным решением правительство перечеркнуло реформу корпоративного управления, которая внедрялась в Украине с огромным трудом.

«Сразу скажу, решение - идиотское. Дело не в персоналиях, а в том, что этим решением было разрушена система управления через независимый наблюдательный совет. Разрушена система, которая позволяла действовать руководству компании, исходя из корпоративных приоритетов и национальных интересов, а теперь все возвращается к тому, как это было раньше. Благодаря этой реформе, не в последнюю очередь, удалось выиграть у «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже», - отметил Гончар.

Он отметил, что подобным решением Украина посылает негативный сигнал международным партнерам страны, а «Нафтогаз» возвращается под ручное управление руководства страны.

«Теперь «Нафтогаз» возвращают в систему ручного управления. В итоге, Украина опять направляет плохой сигнал международным партнерам, финансовым организациям и тем потенциальным партнерам, которые рассматривали партнерство с «Нафтогазом» в сфере газодобычи. Правительство разрушило одно из главных достижений реформ газового сектора», - отметил он.

Эксперт энергетического рынка Валентин Землянский также считает, что данное решение вызовет негативную реакцию Международного валютного фонда и других партнеров страны.

«Если вы помните, когда было первое заявление Витренко о возможном снятии председателя правления и о полной смене наблюдательного совета, тогда послы стран «Большой семерки» активно выступали за Коболева. Поэтому я ожидаю негативную реакцию со стороны «Большой семерки». Не исключаю, что может последовать реакция со стороны Международного валютного фонда, который в очередной раз заявит о сворачивании реформы газового рынка. Господин Коболев пользовался безоговорочной поддержкой со стороны Запада», - отметил Землянский.

В свою очередь, утром, 29 апреля послы стран «Большой семерки» выступили с заявлением о важности для Украины не допускать политического вмешательства в управление госпредприятиями в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе».

«Послы G7 принимают к сведению решение Кабинета министров Украины об увольнении председателя правления и наблюдательного совета «Нафтогаза». Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств Украины», - говорится в сообщении

Новый курс «Нафтогаза»

Эксперт в энергетической сфере Сергей Дяченко считает, что это решение не приведет к негативной реакции партнеров Украины, так как Витренко пользуется хорошей репутацией на Западе и декларировал приверженность рыночным подходам.

«Прямой негативной реакции вряд ли следует ожидать. Назначили же не политическую фигуру, а профессионала. Если бы Витренко шел с программой, которая противоречила бы рыночным преобразованиям, например, возврат к централизованному ценообразованию, госрегулированию. Тогда бы, да, была бы реакция. Я не думаю, что будет какая-то реакция: один профессионал поменял другого», - отметил Дяченко.

Рябцев также считает, что кардинальных изменений в работе «Нафтогаза» ожидать не стоит, а основная причина назначения Витренко – желание президента поставить во главе компании своего человека.

«У меня есть подозрения, что господин Коболев пытался, что называется, вести свою игру. Это, возможно, не понравилось кому-то из руководителей государства, и было принято решение его заменить. Опять же, это на уровне догадок, которые основаны на том, на сколько упорно президентом продвигалась кандидатура Витренко на должность министра энергетики», - отметил Рябцев.

«При этом, я не думаю, что у руководства страны был очень широкий выбор, кем заменить Коболева. Опять же, учитывая то упорство, с которым президент пытался назначить Витренко министром энергетики, можно предположить, что он в данный момент имеет поддержку, в том числе, президента страны, а «Нафтогаз» всегда считался вотчиной президента», - добавил эксперт.

В свою очередь Гончар отметил, что Витренко на посту главы «Нафтогаза» уже не будет обладать той независимостью, которая была у Коболева, что может привести к неожиданным сценариям, вплоть до возобновления импорта газа из России.

«На первый взгляд, глава правления теперь имеет второстепенное значение, так как система корпоративного управления сломана. Теперь вопрос в том, кто кого переиграет. Я думаю, что Витренко будет стоять на тех позициях, которые он декларировал, но раз ситуация пошла таким путем, то могут быть разные варианты. Возможно, кто-то прокладывает путь для возобновления импорта российского газа», - сказал Гончар.

«Если «Нафтогаз» опять перевели в режим ручного управления, то новый глава правления может быть и против этого, но он теперь будет вынужден выполнять хотелки, которые ему будут диктовать с Банковой или Грушевского. Это может стать большой проблемой», - добавил эксперт.

Возможен ли пересмотр цен на газ?

После смены руководства «Нафтогаза» у многих украинцев возникает закономерный вопрос: изменится ли тарифная политика госхолдинга.

С одной стороны, предпосылок для этого нет – с 2015 года в Украине для промышленных потребителей работает конкурентный рынок газа, на котором цена формируется рыночными механизмами, а для населения с 1 мая заработал годовой тариф.

С другой стороны, как отмечает Рябцев, есть вероятность, что именно изменение подходов к формированию цен может стать одним из главных решений Витренко в ближайшее время, так как «Нафтогаз» является крупнейшим игроком на рынке и может оказывать существенное влияние на стоимость газа.

«И Коболев, и Витренко всегда говорили о том, что цены должны быть рыночными. При этом, под словом «рыночные» подразумевался уровень цен выгодный «Нафтогазу». Продолжительное время это был импортный паритет или «хаб - плюс» (цена на европейской бирже плюс доставка - УНИАН). Может быть, при Витренко будет «хаб-минус». Потому что он неоднократно об этом говорил, что, по его мнению, необходимо перейти к философии «хаб-минус», - отметил эксперт.

Рядцев также считает, что годовой тариф для населения также может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

«Возможно, произойдет определенный пересчет годового тарифа в сторону уменьшения, но не намного, например, до уровня 7 гривень за кубометр вместо заявленных почти 8 гривень за кубометр», - отметил эксперт.

Стоит отметить, что премьер-министр Денис Шмыгаль также ранее неоднократно заявлял о том, что цена годового тарифа для населения может быть снижена.

«Правительство ожидает, что «Нафтогаз» и другие компании летом снизят цены на годовой продукт. Ведь они заинтересованы увеличивать или защищать свою долю на рынке и бороться за потребителя. Именно конкуренция должна подтолкнуть газопоставщиков снизить тарифы», - написал премьер в своем Facebook.

Также Рябцев отметил, что еще одним изменением, которое можно ожидать от Витренко может стать пересмотр политики в отношении наблюдательного совета.

«Ранее Витренко продвигал идею изменения статуса членов наблюдательного совета, которая заключалась в том, что государство должно устанавливать определенные задачи в нефтегазовой отрасли, под которые объявлять конкурс на членов набсовета. Например, государство ставит целью увеличение объемов добычи газа. Назначают специалиста в этой сфере, и он в составе набсовета занимается именно газодобычей. Соответственно, он получает свое вознаграждение исходя из результатов выполнения поставленных задач», - отметил эксперт.

По его словам, сейчас же перед членами наблюдательного совета никаких определенных задач не стоит, несмотря на то, что в 2020 году выплаты набсовету «Нафтогаза» составили 20 миллионов гривень, а в 2019 году – 35 миллионов.

«Какая у них ответственность, где она прописана, чем они должны заниматься? Никто на эти вопросы до сих пор не ответил. Кроме этого, что это за наблюдательный совет национальной компании, который собирается в Лондоне? Почему это они там собираются? Почему в этом наблюдательном совете государство было представлено меньшинством?», - отметил Рябцев.

«Более того, в последней редакции уставных документов единственной задачей компании является получение прибыли, а как же энергетическая независимость, создание справедливого рынка и необходимость обеспечения всех потребителей энергоресурсами? Об этом ни в каких документах не говорилось. Это было тем упущением, которое привело к тому, что государство утратило контроль над энергетическим монополистом», - добавил он.

К сожалению, пренебрежение процедурами, принятыми в демократическом мире правилами и свободная трактовка законов уже стала характерной чертой управления государством в период президентства Владимира Зеленского.

За чередой резонансных решений, которые дают быстрый результат и зачастую вызывают одобрение публики, не прослеживается конечной цели и стратегии. Руководство нашей страны будто не понимает, что своими импульсивными и часто хаотическими действиями подрывает основы государства. А без крепкого фундамента сильную Украину построить не удастся.

В этой ситуации остается надеяться, что противоречивое назначение Юрия Витренко на пост главы "Нафтогаза" все-таки даст компании необходимый импульс для реализации амбициозных задач, которые перед ней стоят.

Игорь Орел

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