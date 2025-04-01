Чистая прибыль Укрнафты в 2024 году снизилась на 7 миллиардов гривен

ПАО "Укрнафта" по результатам деятельности в 2024 г. получила чистую прибыль в размере лишь 16,38 млрд грн, в то время как за 2023 год этот показатель составил 23,6 млрд. грн. Об этом сообщает Телеграф.

В своем сообщении на странице в Фейсбук глава Укрнафты Сергей Корецкий заявил, что эта прибыль была подтверждена выводами международной компании Crowe Erfolg, которая завершила независимый аудит "Укрнафты".

По словам Корецкого, увеличение чистой прибыли стало возможным благодаря увеличению добычи нефти и газа, росту продаж нефтепродуктов и увеличению рыночной доли в сегменте АЗК.

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"Спасибо всем и каждому, кто работает в компании и доказывает эффективность государственного управления. Успехи Укрнафты - это, в первую очередь, успехи государства Украина", - заявил Корецкий.

Напомним, по результатам деятельности в 2023 году Укрнафта получила чистой прибыли в размере 23,6 млрд. гривен. А уже через год эта прибыль снизилась сразу почти на треть и составила всего 16,38 миллиарда гривен.

Также стоит отметить, что Сергей Корецкий и его менеджмент, который руководит государственными компаниями "Укрнафта" и "Укрнефтебурение" получают миллионные зарплаты несмотря на провалы ключевых показателей.

Сергей Корецкий получает 2,25 млн грн заработной платы ежемесячно. На это обратил внимание народный депутат Украины Алексей Гончаренко, который проанализировал декларацию чиновника. Всего за 2024 год директор "Укрнафты" получил 27 млн грн зарплаты, приобрел дом, купил новый RANGE ROVER и Mercedes-Benz.

"Это не управление - это открытая коррупционная схема. Пока страна воюет за каждую гривну, отдельные руководители обогащаются на миллионы", - заявил Гончаренко в Facebook.

Он отметил, что кроме Корецкого большие зарплаты задекларировали и другие должностные лица "Укрнафты", контрольный пакет акций которой принадлежит государству: 25,7 млн грн - заместитель директора по финансам Юрий Ткачук; 18 млн грн - коммерческий директор Сергей Федоренко; 25 млн грн - исполнительный вице-президент по корпоративной стратегии "Укрнафта" Денис Кудин.

Пока менеджмент получает огромные зарплаты, тем временем "Укрнафта" заваливает ключевые показатели - вместо 30 скважин, запланированных на 2024 год, компания смогла ввести в эксплуатацию только 9. Также существенно отставали фактические показатели добычи углеводородов, на 92% по нефти и на 42% по газу. Несмотря на большой инвестиционный бюджет (26 млрд грн), компания не смогла приблизиться к показателям 2019 года! Так за что миллионы?", - возмутился депутат.