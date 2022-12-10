Перенапряжение и дисбаланс в системе создали опасную ситуацию в атомной энергетике.

Причина трудностей в украинской энергетике - не только обстрелы российскими ракетами, но и определенная некомпетентность команды Владимира Кудрицкого, который возглавляет НЭК "Укрэнерго". Такое мнение в эфире телемарафона "Єдині новини" высказал эксперт по энергетическим вопросам Дмитрий Васильев.

По его словам, после одного из последних масштабных обстрелов в "Укрэнерго" рано применили включения двух энергоблоков в общую энергосистему.

"Это было слишком быстрое решение. Поэтому из-за перенапряжения и дисбаланса указанные блоки просто вышли из строя. И это было очень опасно, ведь речь идет об атомной энергетике", - отметил Васильев.

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Сложная ситуация не только на генерирующих объектах, но и на трансформаторных и магистральных линиях, которые передают выработанную энергию потребителям.

Именно эти объекты стали мишенями во время последних вражеских обстрелов. Помочь в преодолении последствий энергетического кризиса изъявили желание более 20 стран, которые тесно сотрудничают с Минэнерго и помогают трансформаторами, генераторами, запчастями и другим оборудованием.

"Речь идет о так называемом "энергетическом Рамштайне", инициированном Минэнерго. Речь идет о более 170 различных поставках оборудования весом до 2 тысяч тонн, - говорит эксперт. - Это необходимые для ремонта механизмы и детали, а также другие комплектующие. Поэтому на сегодня можно четко говорить о контролируемой ситуации в энергетике".