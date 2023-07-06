По состоянию на 6 июля, в Украине, по данным ГП Оператор Рынка, самая низкая цена на электричество среди всех соседних стран ЕС.

За последние два дня - с 5-го по 7 июля - биржевые цены на электроэнергию (цены для промышленных потребителей и бизнеса) упали на 35%. Об этом свидетельствуют данные ГП Оператор Рынка.

Если 5 июля средняя цена в Украине составляла 4,05 грн/кВт. час, то 6 июля -3,45 грн / кВт. час. На завтра, 7 июля, средняя цена упала до 2,66 грн/кВт.час.

По состоянию на 6 июля, в Украине, по данным ГП Оператор Рынка, самая низкая цена на электричество среди всех соседних стран ЕС. К примеру в соседней Польше цены 6 июля на 53% выше, чем в Украине.

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Напомним, 16 марта 2022 года украинская энергосистема присоединилась к единой энергосистеме ЕС. В рамках интеграции, Украина взяла на себя обязательства имплементации европейские правила работы энергорынка, в том числе отменить искусственные ценовые ограничения (price-cap), которые ограничивают свободную торговлю электроэнергией.