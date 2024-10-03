БРСМ вошла в тройку поставщиков немецкого бензина из Гамбурга

Стоимость немецкого бензина А-95 на АЗС составляет: ОККО: 59,99 грн/л БРСМ: 51,99-54,49 грн/л.

В сентябре 2024 года немецкий производитель Holborn Europa Raffinerie поставил на украинский рынок около 8,7 тыс. т бензина А-95. Основными импортерами ресурса стали четыре компании: OKKO и WOG, которые разделили первое место с долями по 32,8% каждая, а также БРСМ (17,3%) и UPG (17,2%).

Всего, по итогам третьего квартала объем импорта бензина А-95 от Holborn Europa составил примерно 28,6 тыс. т. Лидером среди импортеров остается WOG с долей рынка (39,7%), за которым следуют OKKO (24,7%) и БРСМ (14,3%), - об этом говорится в выпуске НефтеРынка Daily fuels&LPG.

Стоимость немецкого бензина А-95 на АЗС составляет: ОККО: 59,99 грн/л БРСМ: 51,99-54,49 грн/л.

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В сети АЗС "БРСМ-Нафта" НефтеРынку сообщили, что клиенты высоко оценили качество немецких бензинов, компания ведет переговоры о долгосрочных контрактах на поставку А-95 из Гамбурга.

НПЗ Holborn Europa Raffinerie расположен в Германии, он является частью группы Oilinvest (Нидерланды) B.V.

Сеть "БРСМ-Нафта" основана в 1991 году. Сегодня это сеть из 216 АЗС. С 2020 года развивает собственную сеть супермаркетов при АЗК - "Good market". Операционную деятельность осуществляет ООО "Евро Смарт Пауэр".

Ранее сообщалось, что во втором квартале 2024 года группа компаний "БРСМ" уплатила в бюджеты разного уровня 318,6 млн грн. Дополнительно было уплачено 14,1 млн грн налога на землю. С февраля 2924 года "БРСМ-Нафта" предоставила более 1,02 млн. литров топлива на сумму более чем 44,1 млн. грн. на нужды ВСУ и для авто критической инфраструктуры. Также, группа компаний закупила для украинских военных 530 FPV дронов.