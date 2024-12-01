Энергетики компании ДТЭК ежедневно сталкивается с почти невыполнимой задачей противостояния многочисленным атакам россии по энергосистеме Украины, чтобы сохранить свет в Украине.

Об этом говорится в статье издания BBC.

"Пока инженеры из ДТЭК пытаются справиться с почти невыполнимой задачей держаться на шаг впереди от неустанных атак России, остальная страна продолжает делать то, что она делает с начала войны: адаптируется", - говорится в материале.

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В частности, украинцы пользуются генераторами и адаптируется к жизни в условиях постоянных атак по энергосистеме.

Отмечается, что до первой атаки в ноябре (17 ноября - ред.) Украина уже потеряла 9 ГВт мощностей генерации. Это примерно половина электроэнергии, потребленной во время пика в отопительный сезон прошлой зимой.

Журналисты ВВС побывали на одной из ТЭС ДТЭК, которая, как и другие электростанции по всей стране, подверглась многочисленным ударам беспилотников и ракет.

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны врагом более 180 раз.