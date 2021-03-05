Как известно, бывший владелец «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев до сих пор сохраняет контроль над предприятием из-за многолетнего блокирования допуска китайских акционеров к управлению компанией.

Вчера интервалом в считанные часы бывший собственник ПАО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев сделал противоречивые заявления о попытке власти национализировать предприятие, о которой в последние дни много говорили представители различных госорганов.

Об этом сообщает УНН.

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«Надо будет неустойку заплатить, потерянную выгоду… Все государство будет платить или бюджет. Какая национализация? Вы что! Надо договариваться с китайцами!», — говорит Богуслаев на видео, которое появилось первым: здесь он призывает к цивилизованному урегулированию ситуации, чтобы не портить отношения с КНР и инвесторами из этой страны: «Просто рвать отношения с китайскими друзьями нельзя! Я их называю друзьями — они в критический момент заняли [заводу «Мотор Сич»] $ 100 млн!», — говорит экс-владелец запорожского моторостроительного завода.

Но буквально через несколько часов после этого после этого появилось другое видео, на котором Богуслаев в тех же пиджаке, рубашке и галстуке сделал диаметрально противоположное заявление. «Никакого договора об инвестициях со стороны китайских товарищей [в «Мотор Сич»] — нет. Они нас обманули», — сказал бывший собственник запорожского двигателестроительного предприятия Вячеслав Богуслаев, выступая на заседании Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Как известно, бывший владелец «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев до сих пор сохраняет контроль над предприятием из-за многолетнего блокирования допуска китайских акционеров к управлению компанией. Ранее Богуслаев заявил, что предоставленные китайской стороной средства помогли ему спасти «Мотор Сич» от закрытия и продолжить деятельность.

Первым о намерении украинской власти национализировать «Мотор Сич» заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Позже другой представитель фракции президента Владимира Зеленского — замглавы «слуги» Александр Корниенко — сказал, что текста законопроекта еще нет, а также не смог пояснить, как будет проведена национализация с юридической точки зрения — украинское законодательство не содержит такого механизма. При этом Корниенко признал, что Украина должна будет компенсировать потери китайских инвесторов на «Мотор Сич».

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль публично заявил, что даже не слышал ничего о законопроекте про национализацию предприятия китайских инвесторов, затем стал рассуждать назвал завод «стратегическим» (хотя «Мотор Сич» еще в 2015 году решением правительства лишена такого статуса) и «государственным» (хотя оно приватизировано еще в 90-х, а сейчас контрольным пакетом владеют китайцы). Ранее экс-секретарь СНБО Александр Данилюк в своем блоге написал, что Украина сознательно противодействует китайским акционерам в доступе к управлению предприятием на протяжении многих лет.

Китайские инвесторы «Мотор Сич» оценивают сумму своих потерь от экспроприации украинской властью их инвестиций в предприятие в $ 3,6 млрд. и намерены взыскать с государства Украина эту сумму в международном арбитраже.

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Автор: УНИАН