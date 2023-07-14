С правильным уровнем иностранных инвестиций Украина сможет до 2030 года построить достаточно объектов "зеленой" генерации, чтобы поставлять в Европу такой же объем электроэнергии, как и Финляндия, сказал Тимченко.

Благодаря строительству объектов возобновляемой энергетики энергосистема Украины станет более устойчивой и безопасной. Об этом заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко в видео на платформе TED.

"Война научила нас, что, полагаясь на возобновляемую энергетику, мы создаем более устойчивую и безопасную энергосистему", - сказал он.

В качестве примера Тимченко привел ветровые турбины, которые несмотря на то, что весят около 700 тонн и имеют длину в 130 м, очень трудно поразить ракетой. Кроме того, даже если врагу удастся попасть ракетой по турбине, электростанция не остановится, а другие турбины продолжат работать.

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"Такая распределенная энергосистема в сочетании с энергией от бытовых солнечных панелей может значительно повысить энергетическую безопасность стран по всему миру. И не только во время войны, но и против ряда угроз, таких как пожары и наводнения", - подчеркнул он.

Тимченко добавил, что с правильным уровнем иностранных инвестиций Украина сможет до 2030 года построить достаточно объектов "зеленой" генерации, чтобы поставлять в Европу такой же объем электроэнергии, как и Финляндия.

Напомним, в мае ДТЭК ввел в эксплуатацию первую очередь Тилигульской ВЭС мощностью 114 МВт. Это первая в мире ветряная электростанция,