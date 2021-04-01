Антимонопольный комитет Украины хочет взыскать с ПАО «Укртатнафта» почти 3 млрд. грн. по обвинению в якобы имевшем место в 2016 г. сговоре на розничном рынке нефтепродуктов Украины. В распространенном компанией официальном пресс-релизе сообщается, что данное решение АМКУ вынес вчера, 30 марта, в ходе заседания, длившегося 5 минут.

По информации ПАО «Укртатнафта», решение было подготовлено на базе имеющихся в распоряжении компании внутренних тезисов АМКУ, в которых прямо сказано: «Проект размера штрафных санкций УКРТАТНЕФТЬ - 2600000000. Грн. Дальнейшие шаги: - инициирование процедуры банкротства с целью установление контроля над Укртатнафта». Антимонопольный комитет Украины не принял к рассмотрению копии жалоб предприятия на противоправные действия должностных лиц АМКУ, направленных в Офис Генерального прокурора и НАБУ 29 марта 2021 г. Аналогичным образом были проигнорированы многочисленные экспертные заключения в защиту позиции ПАО «Укртатнафта», в которые подтверждается, что предприятие не занимается розничной торговли, не имеет своих АЗС и поставляет нефтепродукты по рыночным ценам. «Сотрудники АМКУ, изучив эти экспертизы за 1 день, решили не учитывать их при вынесении решения», - рассказывают в компании.

Александр Охрименко, украинский экономист, президент Украинского аналитического центра, считает, что налицо очередной факт типичного государственного рейдерства в формате неправомерного использования административного ресурса:

«Дико читать даже во внутреннем документе, подготовленном госслужащими формулировку «с целью установления контроля». Это распространенная практика, когда красивой формулировкой из учебника по корпоративному управлению пытаются прикрыть планирующийся захват чужой собственности. Налицо и другие классические признаки рейдерской атаки – отказ принимать во внимание документы, подтверждающие правоту «обвиняемого», манипуляции со сроками рассмотрения документов. Да, и сама фабула дела вызывает огромные сомнения: компанию обвиняют в антирыночном поведении на рынке товаров, на котором она вообще не работает! Просто за то, что разные АЗС с удовольствием продают продукцию Кременчугского НПЗ под брендом Energy».

Эксперт связывает подозрительно высокую активность и методы АМКУ с недавней победой «Укртатнафты» в Лондонском суде над росссийской «Татнефтью».

«Показательно, что АМКУ возобновил дело 2016 года и так сверхскоростно его рассматривает всего через месяц после того, как «Укртатнафта» выиграла в Лондоне судебное разбирательство по иску российской «Татнафты». Русские нефтяные магнаты не жалеют денег, если им нужно решение какого-то органа власти, и юрисдикция этого органа значения для них не имеет. Поэтому расследование по статье «госизмена» выглядит вполне логичным. Вполне возможно, что за всем этим стоит жажда мести стороны, проигравшей Лондонский суд», - считает Охрименко.

В ПАО «Укртатнафта» заявили, что обжалуют решение АМКУ в судебном порядке, а также, что видят в действиях чиновников признаки государственной измены – преднамеренной дестабилизации стратегически важного для экономики топливного рынка.

«Несмотря на это, ПАО «Укртатнафта» не собирается менять свои производственные планы и в дальнейшем будет поставлять нефтепродукты на украинский рынок, обеспечивая стабильность и оптимальные цены», - говорится в официальном пресс-релизе.

Напомним, что ПАО «Укртатнафта» - единственный работающий нефтеперерабатывающий завод Украины, один из поставщиков дизельного топлива и сжиженного газа танкерами. На прошлой неделе в компании заявили об увеличении объемов переработки и отсутствии оснований для дефицита топлива и роста цен. В целом эксперты считают ситуацию на рынке топлива напряженной, поскольку в результате санкций СНБОУ с 1 апреля 2021 г. от поставок в Украину отказался крупнейший импортер российского дизтоплива и сжиженного газа.

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Автор: Григорий Бондарь