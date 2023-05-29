JKX Ukraine B.P. обратился к АРМА и Кабинету министров с целью вернуть акции из "Укрнафты" для проведения конкурса.

Акционер "Укрнефтебурения", британская группа JKX Ukraine B.P. требует не передавать активы "Укрнефтебурения" "Укрнафте".

Также компания требует от "Укрнафты" отказаться от принятия в управление этих активов. Об этом говорится в письме адвоката компании в Кабинет министров, "Укрнафту" и Миноборону.

В письме также содержится требование к Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) признать устраненными по состоянию на 26 мая любые исключительные обстоятельства, определенные пунктом 1 и 2 ч. 1 ст. 21(1) Закона об АРМА, по которым было принято решение о передаче активов "Укрнафты". Адвокаты отмечают, что подобных обстоятельств не было и быть не могло. Поэтому не было оснований принимать решение о передаче активов.

В письме отмечается, что согласно части пятой статьи 21-1 Закона об АРМА определено, что решение Кабмина о передаче в управление активов в связи с исключительным случаем должно содержать обоснование необходимости применения предусмотренных этой статьей особенностей передачи в управление активов, однако, в проекте распоряжения и пояснительной записке к нему отсутствуют сведения о существовании рисков сбоя и/или прерывании таких активов.

"К сожалению, по состоянию на 26.05.2023 ни акционеры ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", ни именно ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" не имели возможности ознакомиться с обоснованием необходимости применения предусмотренных ст. 21-1 Закона об АРМА особенностей передачи в управление активов, которое должно быть приведено АРМА в его письмах в адрес Кабинета Министров Украины от 19.04.2023 № 4494/1-9-23/6 и от 10.05.2023 № 5774/6.1.2 – 9-23/6", - указывается в тексте письма.

Напомним, JKX Oil & Gas намерена подавать иск в суд из-за ареста её корпоративных прав в добывающей компании "Укрнефтебурение", где группе принадлежат 10% акций. Эти права были переданы в управление АРМА.

В свою очередь "Укрнефтебурение", третья по размерам частная добывающая компания, и его акционеры считают арест, наложенный на корпоративные права ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" противоправным, в связи с чем оспаривают решение Печерского суда.

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