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Акционер "Укрнефтебурения", британская группа JKX Ukraine B.P. требует не передавать активы "Укрнефтебурения" "Укрнафте".

Также компания требует от "Укрнафты" отказаться от принятия в управление этих активов. Об этом говорится в письме адвоката компании в Кабинет министров, "Укрнафту" и Миноборону.

В письме также содержится требование к Национальному агентству по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА) признать устраненными по состоянию на 26 мая любые исключительные обстоятельства, определенные пунктом 1 и 2 ч. 1 ст. 21(1) Закона об АРМА, по которым было принято решение о передаче активов "Укрнафты". Адвокаты отмечают, что подобных обстоятельств не было и быть не могло. Поэтому не было оснований принимать решение о передаче активов.

В письме отмечается, что согласно части пятой статьи 21-1 Закона об АРМА определено, что решение Кабмина о передаче в управление активов в связи с исключительным случаем должно содержать обоснование необходимости применения предусмотренных этой статьей особенностей передачи в управление активов, однако, в проекте распоряжения и пояснительной записке к нему отсутствуют сведения о существовании рисков сбоя и/или прерывании таких активов.

"К сожалению, по состоянию на 26.05.2023 ни акционеры ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", ни именно ЧАО "ВК "Укрнефтебурение" не имели возможности ознакомиться с обоснованием необходимости применения предусмотренных ст. 21-1 Закона об АРМА особенностей передачи в управление активов, которое должно быть приведено АРМА в его письмах в адрес Кабинета Министров Украины от 19.04.2023 № 4494/1-9-23/6 и от 10.05.2023 № 5774/6.1.2 – 9-23/6", - указывается в тексте письма.

Фото Акционер ''Укрнефтебурения'' потребовал от ''Укрнафты'' отказаться от активов компании 29 мая 2023
Фото Акционер ''Укрнефтебурения'' потребовал от ''Укрнафты'' отказаться от активов компании 29 мая 2023
Фото Акционер ''Укрнефтебурения'' потребовал от ''Укрнафты'' отказаться от активов компании 29 мая 2023
Фото Акционер ''Укрнефтебурения'' потребовал от ''Укрнафты'' отказаться от активов компании 29 мая 2023

Напомним, JKX Oil & Gas намерена подавать иск в суд из-за ареста её корпоративных прав в добывающей компании "Укрнефтебурение", где группе принадлежат 10% акций. Эти права были переданы в управление АРМА.

В свою очередь "Укрнефтебурение", третья по размерам частная добывающая компания, и его акционеры считают арест, наложенный на корпоративные права ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" противоправным, в связи с чем оспаривают решение Печерского суда.

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