'Адамант' и 'ISKRA' оккупировали 'Укргидроэнерго': кому идут деньги для защиты дамб

На тендерах по строительству защитных сооружений на гидроэлектростанциях все время странным образом побеждают компании ООО "СК "Адамант" и ISKRA ENERGO S.R.O. К их деятельности возникает много замечаний.

Как отмечает издание Lenta.UA, в начале января стало известно, что государственная компания "Укргидроэнерго" заключила соглашение на строительство защитного сооружения для Днепровской ГЭС стоимостью 4,36 миллиарда гривен с ООО "СК "Адамант". Соглашение заключили без проведения открытых торгов, а другие данные о закупке скрыты, учитывая военное положение.

"Сейчас ООО "СК "Адамант" принадлежит жителю Ужгорода Роману Топазлы, однако есть все основания говорить о том, что Топазлы - классический "фунт", который непосредственно связан с киевскими застройщиками", - отмечается в материале.

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Эта компания ранее входила в состав корпорации "Укрбуд" скандального столичного застройщика Максима Микитася. Также "Адамант" вместе с еще одной компанией "Гарантбуд" (обе являются соучредителями консорциума "АДАМАНТ И КИНТЕГРО") связывают с Денисом Комарницким, скандально известным застройщиком из команды Черновецкого.

"Всего по "Адаманту" в YouControl зафиксировано 42 документа по уголовным судебным делам. Причем часто речь шла об откровенном мошенничестве. Например, в 2016 году против "Адаманта" открыли уголовное производство в Винницкой области. Оказалось, что компания формировала налоговый кредит, имитируя приобретение товаров у двух фиктивных фирм, предназначенных для минимизации налогов. Следствие установило, что формальный владелец и директор "бизнес-партнеров" "Адаманта" на время сделок вообще отбывал наказание в исправительной колонии", - говорится в материале.

Впрочем, это не помешало руководству "Укргидроэнерго" миллиардный контракт без открытых торгов и с закрытой от публикации сметой.

"Кроме компании "Адамант" привлекает внимание еще одна фирма - ISKRA ENERGO S.R.O, которая выиграла в последнее время три тендера. И все три - стечение обстоятельств - у "Укргидроэнерго". Один из них - особо крупный - в декабре 2024 года. Это требует дополнительного изучения, и в ближайшее время, надеемся, мы прольем свет на новую тендерную схему", - пишут журналисты.