Энергоблок №2 РАЭС подключен к энергосети после завершения планового ремонта

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 373 МВт.

20 апреля 2020 года в 06:42 энергоблок №2 (ВВЭР-440) Ривненской АЭС подключен к энергосети после завершения планово-предупредительного ремонта. В 09:10 20 апреля мощность блока достигла 52%.

За прошедшие сутки на Ривненской АЭС в работе находились все четыре энергоблока с суммарной нагрузкой 2 373 МВт. Действует балансовое ограничение. Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

За прошедшие сутки энергоблоками РАЭС произведено 56,9 млн кВт-ч электроэнергии, с начала месяца - 1 млрд 88,9 млн кВт-ч электроэнергии и с начала года - 6 млрд 266,3 млн кВт-ч -электроэнергии.

Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

Справка. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.