"Укрэнерго" подключила подстанцию "Кременская" в Луганской области

Таким образом обеспечивается передача дополнительной мощности по основной части энергосистемы ОЭС Украины в распределительные сети на севере Луганской области.

Оператор Объединенной энергосистемы Украины – государственная компания "Укрэнерго" завершила строительство заходов линии электропередачи 500 кВ Донбасская-Донская на новую подстанцию (ПС) 500 кВ "Кременская", что обеспечивает передачу дополнительной мощности на север Луганской области, говорится в сообщении компании.

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По информации пресс-службы, это означает, что подстанция теперь может получать питание от подстанции 750 "Донбасская" и передавать электроэнергию по линии электропередач 220 кВ на подстанцию "Юбилейная", и далее по сети. Таким образом, обеспечивается передача дополнительной мощности по основной части объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины в Лисичанский и Луганский энергоузел, а из них - в распределительные сети на севере Луганской области.

Отмечается, что фактически существующая линия 500 кВ Донбасская-Донская была разделена (в географической точке ближайшего присоединения к подстанции) и к ней присоединены две новостройки участка линии электропередачи (мероприятия), которые непосредственно заведены на комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 550 кВ подстанции "Кременская".

"Ожидаем в конце мая полностью завершить строительство подстанции и соответствующей инфраструктуры", - цитирует пресс-служба директора по эксплуатации и развитию сети "Укрэнерго" Алексея Брехта.

Также сейчас на подстанции продолжаются работы по наладке систем связи, противопожарной защиты, комплексной системы безопасности, вентиляции и кондиционирования.

Как сообщал УНИАН, в марте "Укрэнерго" начал индивидуальные испытания оборудования на новой подстанции 550/220 кВ "Кременская" в Луганской области.

Ранее "Укрэнерго" заявляло, что плановая дата завершения работ по строительству подстанции 550 кВ "Кременская" в Луганской области установлена на 31 мая 2020 года.

С августа 2014 года Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии для северной части Луганской области.

До 25 апреля 2017 года станция работала отдельно от объединенной энергосистемы Украины из-за поврежденных боевыми действиями магистральных линий электропередач. После восстановления линий электропередач станция была подключена к объединенной энергосистеме. Однако из энергосистемы Украины по линии электропередач 110 кВ можно обеспечить для Луганской области только 60 МВт. То есть в случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности в 180-220 МВт.