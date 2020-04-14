Нацкомиссия показала, из чего состоят тарифы водоканалов Украины

Согласно действующему законодательству, потребителям гарантировано право на доступ к информации о тарифах на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), опубликовала на своем сайте структуру тарифов водоканалов Украины для информирования потребителей.

Читайте такжеВ Киеве коммунальщики призвали горожан заплатить за услуги (видео)

В сообщении регулятора сказано, что, согласно действующему законодательству, потребителям гарантировано право на доступ к информации о тарифах на централизованное водоснабжение и водоотведение.

"С целью обеспечения потребителей ключевой информацией о тарифах на централизованное водоснабжение и водоотвод лицензиатов НКРЭКУ, на официальном веб-сайте НКРЭКУ размещена графическая информация о структуре этих тарифов и факторов, влияющих на их размер", - говорится в сообщении.

Согласно размещенной информации, средневзвешенный тариф на водоснабжение по стране составляет 10,15 гривни за кубометр (без НДС). Наибольшие затраты приходятся на фонд оплаты труда работников – 39%, на электроэнергию – 23,4%, на приобретение воды – 5,4%, на ремонт, включая материалы – 5,7%. При этом прибыль водоканалов в тарифе на эту услугу заложена в размере 4,5%.

Средневзвешенный тариф на централизованное водоотведение по стране составляет 8,20 гривни за кубометр (без НДС). Наибольшие затраты приходятся также на оплату труда работников – 47,1%, электроэнергия – 19,4%, а прибыль в тарифе заложена в размере 6,3%.

На сайте НКРЭКУ содержится подробная информация о структуре тарифов 52 водоканалов Украины, которые являются лицензиатами регулятора.

Как сообщал УНИАН, в феврале НКРЭКУ повысила тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению на 2020 год.

Всего регулятор повысил тарифы для более 40 предприятий страны.