Энергоблок №1 ЮУАЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта

На сегодня оборудование второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

10 апреля 2020 года в 10:11 в соответствии с согласованной заявкой энергоблок №1 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети для проведения текущего ремонта.

Во время текущего ремонта будет осуществлена гидроочистка теплообменного оборудования. Согласно оперативной заявке, текущий ремонт на энергоблоке №1 продлится ориентировочно неделю.

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После завершения текущего ремонта на энергоблоке №1 ЮУАЭС в средний планово-предупредительный ремонт с перегрузкой топлива будет выведен энергоблок №2.

На сегодня оборудование второго и третьего энергоблоков ЮУАЭС работает в заданном режиме.

Радиационный фон на промышленной площадке находится на уровне естественных фоновых значений, которые были измерены до пуска АЭС. На 10 апреля 2020 года он составляет 0,09 мкЗв/ч. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых значений.

Справка. Южно-Украинская АЭС – расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).