"Энергоатом" за 1-й квартал перевыполнил план по выработке электроэнергии почти на 2%

Доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии в Украине составила 56,2%.

Государственное предприятие "НАЭК "Энергоатом", являющееся оператором всех действующих атомных электростанций Украины, за январь-март 2020 года выработало 22,623 миллиарда кВт-ч электроэнергии, что больше планового показателя на 347,9 миллиона кВт-ч, или на 1,6%, говорится в отчете компании.

При этом отмечается, что за первый квартал электростанциями компании отпущено 21,293 миллиарда кВт-ч электроэнергии, что больше планового задания на 398,8 миллиона кВт-ч. Плановое задание по отпуску электроэнергии выполнено на 101,9%.

Коэффициент использования установленной мощности в январе-марте составил 74,7%, что на 4,2% меньше, чем январе-марте 2019 года. За отчетный период доля "Энергоатома" в объеме производства электроэнергии в Украине составила 56,2%.

"За І квартал 2020 года уплачено налогов в бюджеты всех уровней 3104,9 миллиона гривень, расчетов по страхованию – 711,5 миллиона гривень. Общая сумма уплаты налогов в бюджеты всех уровней и расчетов по страхованию составила 3816,4 миллиона гривень", - говорится в отчете.

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.