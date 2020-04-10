Энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети после продления срока эксплуатации

Ведется нагрузка реакторной установки до номинальной мощности в соответствии с графиком.

10 апреля 2020 года в 01:26 после продления срока эксплуатации и восстановления турбогенератора энергоблок №1 Хмельницкой АЭС подключен к энергосети. Ведется нагрузка реакторной установки до номинальной мощности в соответствии с графиком.

При переходных процессах подключения энергоблока нарушений условий и пределов безопасной эксплуатации не было.

Радиационная обстановка на промышленной площадке и в прилегающих регионах не изменялась, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, 25 июля 2019 года НАЭК «Энергоатом» получил лицензию на эксплуатацию ядерной установки энергоблока №1 Хмельницкой АЭС после того, как 18 июля 2019 года Коллегия Государственной инспекции ядерного регулирования утвердила Заключение государственной экспертизы по ядерной и радиационной безопасности Отчета по периодической переоценке безопасности энергоблока № 1 Хмельницкой АЭС и установила дату следующей периодической переоценки безопасности этого энергоблока - 13 декабря 2028 года.

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Справка. Решение о продлении срока эксплуатации энергоблока №1 ХАЭС Государственная инспекция ядерного регулирования Украины принимает после изучения и утверждения Отчета по периодической переоценке безопасности (ОППБ) энергоблока, в котором эксплуатирующая организация обосновывает возможность безопасной долгосрочной эксплуатации блока. Госатомрегулирования осуществила государственную экспертизу ядерной и радиационной безопасности материалов ОППБ энергоблока №1 Хмельницкой АЭС. Согласно выводам ГИЯРУ, материалами ОППБ энергоблока №1 ХАЭС подтверждена способность эксплуатирующей организации обеспечить при долгосрочной эксплуатации энергоблока защиту персонала, населения и окружающей среды в соответствии с требованиями норм и правил по ядерной и радиационной безопасности.

Проектный срок эксплуатации энергоблока №1 ХАЭС закончился 13 декабря 2018 года. Для проведения комплекса работ по продлению срока эксплуатации энергоблок был выведен в планово-предупредительный ремонт (ППР). Продление срока эксплуатации энергоблоков АЭС, при условии подтверждения уровня их безопасности регулирующим органом, является признанной в мире практикой и позволяет сохранить существующий уровень энергогенерации в Украине. По данным МАГАТЭ из 449 атомных энергоблоков, которые эксплуатируются в мире, 267 энергоблоков работают более 30 лет. Опыт продления сроков эксплуатации трех энергоблоков Ривненской АЭС, двух Южно-Украинской АЭС и четырех энергоблоков Запорожской АЭС подтверждает тот факт, что реакторы украинских АЭС имеют для этого достаточный запас прочности.