Сеть WOG бесплатно предоставит горючее "скорым" во время карантина
Сеть автозаправочных станций WOG присоединилась к инициативе Министерства охраны здоровья и бесплатно предоставит топливо для машин скорой помощи во время карантина.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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«Министерство здравоохранения Украины продолжает объединять представителей бизнеса, волонтерских организаций в кампании противодействия распространению коронавирусной болезни и помощи медикам, которые сейчас спасают жизни украинцев», — информирует ведомство.
Компания WOG обеспечит топливом 20 тысяч выездов медиков Волынской области — бригад скорой помощи, а также для логистических потребностей медучреждений.
Минздрав также призывает другой отечественный «социально ответственный бизнес» присоединиться к инициативе и внести свой вклад в победу над эпидемией.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 26 марта, в мире 471 783 случаев заражения коронавирусом, из них — 74 386 в Италии и 69 171 — в США. В общем 114 858 пациентам удалось выздороветь, 21 306 — умерли.
В Украине, по официальным данным, зафиксировано 156 случаев заражения коронавирусом, 5 из них — летальные.
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