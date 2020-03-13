Саудовская Аравия решила вытеснить российскую нефть с рынка - Reuters

Саудовская Аравия в начале недели объявила о рекордном сокращении официальных цен продажи на свои сорта нефти.

Саудовская Аравия активизировала переговоры с переработчиками о дополнительных поставках нефти, в первую очередь обратившись к потребителям российского сорта Urals, что участники рынка связывают с ответом королевства на выход Москвы из сделки ОПЕК+.

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“Они стучат во все двери: берите дёшево и много. Они разговаривают со всеми покупателями (Urals)”, - сказал источник в крупной нефтяной компании на европейском рынке, передает Рейтер.

Саудовская Аравия в начале недели объявила о рекордном сокращении официальных цен продажи (OSP) на свои сорта нефти с поставкой в апреле, а также о плане увеличить производство сырья до 13 миллионов баррелей в сутки, после того как 6 марта не смогла договориться с РФ о новых ограничениях добычи в рамках соглашения ОПЕК+.

Несмотря на заявленное предложение саудовской нефти, участники рынка сомневаются, что Саудовская Аравия сможет полностью удовлетворить спрос на подешевевшее сырье с погрузкой в апреле.

Государственная Saudi Aramco планирует поставлять на европейский рынок около 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки сверх обычного объема из общего ожидаемого прироста добычи около 2,7 миллиона баррелей в сутки, сообщил Рейтер источник, работающий на международный торговый дом.

За последнюю неделю Саудовская Аравия провела переговоры с таким традиционными покупателями Urals, как финская Neste Oil, шведский Preem, французская Total и азербайджанская госнефтекомпания SOCAR. Им было предложено покупать арабскую нефть по “очень привлекательным ценам”, отметили источники Рейтер.

Еще один источник сообщил, что трейдер российского Лукойла Litasco и Phillips 66 также могут получить дополнительные партии саудовской нефти.

Турецкий НПЗ STAR азербайджанской госкомпании SOCAR, который был запущен в 2019 году и перерабатывает главным образом Urals, разместил заявку на покупку 3,0 миллиона баррелей саудовской нефти с погрузкой в апреле, сказал другой источник.

Еще один источник сообщил, что Total ведет переговоры с Saudi Aramco о закупке нефти в объеме до 600.000-700.000 баррелей в сутки на апрель, при этом пока желаемый объем не был подтвержден производителем.

Новые ценовые предложения Саудовской Аравии могут заинтересовать даже таких традиционных потребителей Urals, как Белоруссия.

“Мы уже давно работаем в этом направлении.... Мы с саудитами в Лондоне встречались... Сейчас цены у них просто замечательные”, - сообщил источник в Беларуси.

Снижение официальных цен продажи (OSP) на саудовские сорта уже ударило по дифференциалам Urals, которые ослабли на севере Европы на $1,60 за баррель к концу прошлой недели до минус $3,15 к cевероморскому эталону.

При этом, по оценке трейдеров, с учётом маржи переработки ближневосточной нефти при нынешних ценах на апрельские партии иракской и арабской нефти стоимость Urals может упасть в среднесрочной перспективе до уровня скидки в размере $5 за баррель к североморскому эталону.

“У саудитов очень агрессивные OSP. Если рынок испытывает неудовлетворенную жажду получить саудовскую нефть в апреле, это значит, что они хорошо сделали свою маркетинговую работу. Может быть, они немного перестарались, но если вы планируете `вылить` столько дополнительной нефти на рынок, вы должны оценить её правильно, чтобы это сработало”, - сказал ещё один источник Рейтер.

Борьба Саудовской Аравии за нефтяной рынок не ограничивается Европой, показывают данные Рейтер. Так, саудовская национальная судовая компания Bahri на текущей неделе предварительно зафрахтовала до 19 супертанкеров (VLCC), шесть из которых должны доставить около 12 миллионов баррелей нефти из Саудовской Аравии в США, свидетельствуют данные и сообщения источников в отрасли.

“В течение (прошлых) выходных были телефонные звонки из Aramco главам крупных нефтяных корпораций и больших независимых переработчиков о поставках дополнительной саудовской нефти. В моем понимании это будет нефть с погрузкой апреле, которая поступит в США в мае и июне”, - сообщил источник Рейтер в США.

Азиатские покупатели также обсуждают с Saudi Aramco дополнительные поставки нефти, однако спрос на подешевевшие баррели может превысить предложение.

Несмотря на падение мирового спроса на энергоносители, подешевевшая нефть из Саудовской Аравии вызвала повышенный интерес у потребителей.

Как сообщили Рейтер источники на НПЗ, знакомые с ситуацией, Saudi Aramco отклонила по меньшей мере три запроса азиатских переработчиков на поставку дополнительных объемов нефти с погрузкой в апреле.

Индийский переработчик Reliance купил у Saudi Aramco дополнительную партию апрельской нефти объемом 2,0 миллиона баррелей, однако один из источников Рейтер сообщил, что Reliance изначально запрашивал больший объем.

По меньшей мере два переработчика в Европе направили заявки в адрес Saudi Aramco относительно дополнительных партий с погрузкой в апреле, однако пока не получили подтверждения номинаций от производителя, утверждают источники.