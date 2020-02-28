Нефть дешевеет на новостях о распространении коронавируса

Майские фьючерсы на Brent подешевели до $50,27 за баррель, на WTI - до $45,62 за баррель.

Мировые цены на нефть ускорили снижение на лондонской бирже ICE на фоне новостей о распространении коронавируса из Китая.

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Об этом сообщает ТАСС.

"Майские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,82% - до 50,27 доллара за баррель. Цена WTI падает на 3,1% - до 45,62 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Сейчас нефтяные котировки торгуются на уровне конца декабря 2018 года и приближаются к отметке 50 долларов за баррель. Цена Brent последний раз была ниже уровня 50 долларов за баррель летом 2017 года.

По мнению экспертов, нефть Brent продолжит консолидацию в районе 50 долларов за баррель с возможным снижением как минимум до заседания ОПЕК+, которое состоится 5-6 марта. Кроме того, если решение организации в части сокращения добычи не оправдает ожиданий рынка, нефтяные котировки продолжат снижение - вплоть до 48 долларов.

Восстановлению нефтяных котировок может способствовать как появление позитивных новостей, связанных с коронавирусом, так и решение комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи.

В случае усиления негатива в рыночных настроениях, а также появления реальных оценок масштабного давления вирусного фактора на экономики мира за пределами Китая, нефтяные цены могут на время снизиться до 45-50 долларов.